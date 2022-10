Serie C/Girone C - Il Potenza regola la Turris: Di Grazia ed Emmausso spingono i rossoblù, Leonetti accorcia ma non basta

Serie C Girone C

Nona giornata del Girone C di Serie C, la Turris di Pasquale Padalino è attesa dalla trasferta sul campo del Potenza. Una gara da non sottovalutare per i biancorossi, reduci dal pareggio senza reti col Monopoli nel turno precedente. L’obiettivo dei Corallini è stabilizzarsi nella zona alta della classifica.

La fase iniziale di studio tra le due formazioni è spezzata dal vantaggio immediato dei padroni di casa. Del Pinto pesca Di Grazia che raccoglie e supera Perina con un diagonale preciso. La squadra di Sebastiano Siviglia resta in proiezione offensiva, mentre la compagine campana cerca di ritrovare stabilità dopo un avvio non semplice. Al 17’ ci prova Gyamfi dal limite, Perina controlla senza troppi problemi. Passa qualche minuto ed Ercolano tenta di attivare Longo: la difesa di casa si oppone. Dal corner successivo, Maniero non riesce a rendersi pericoloso. Al 32’ Invernizzi si ritaglia uno spazio per una conclusione dalla distanza: Gasparini c’è. Al 36’ è il portiere ospite a compiere una grande parata su Di Grazia, ben servito da Gyamfi. Il primo tempo si chiude col raddoppio di Emmausso direttamente da calcio piazzato, battuto Perina con una traiettoria all’incrocio.

Il secondo tempo si apre con ben tre volti nuovi nello scacchiere della Turris: Padalino si gioca le carte Giannone, Haoudi e Finardi. Proprio il subentrato Haoudi sfiora il bersaglio con un tiro dall’interno dell’area: Armini salva i suoi. Al 61’ Acquadro ci prova dalla distanza, ma la traiettoria disegnata non inquadra lo specchio. Al 63’ Leonetti preleva Longo, il tecnico biancorosso decide di dare più imprevedibilità alla manovra offensiva. Al 70’ è Leonetti ad andare vicino alla rete su assistenza di Haoudi. Passa qualche secondo e Giannone costringe Gasparini al miracolo. Al 74’ Santaniello dialoga con Finardi: passaggio per Leonetti che trafigge il guardiano locale. Nel finale, il Potenza sfiora il tris: al triplice fischio è 2-1 rossoblù, per la Turris arriva la terza sconfitta in campionato.

Il tabellino

Potenza (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Armini, Legittimo, Rillo; Steffè, Talia (63’ Logoluso), Del Pinto (85’ Sandri); Emmausso (77’ Verrengia), Caturano, Di Grazia (63’ Schimmenti). A disposizione: Uva, Celesia, Del Sole, Riccardi, Polito, Belloni, Masella, Volpe. Allenatore: Sebastiano Siviglia

Turris (3-5-2): Perina; Boccia, Manzi, Frascatore; Ercolano (46’ Giannone), Invernizzi (46’ Finardi), Taugourdeau (46’ Haoudi), Acquadro, Contessa; Longo (63’ Leonetti), Maniero (72’ Santaniello). A disposizione: Donini, Fasolini, Vitiello, Aquino, Gallo, Di Franco, Stampete. Allenatore: Pasquale Padalino

Arbitro: Enrico Maggio di Lodi

Marcatori: 7’ Di Grazia (P), 43’ Emmausso (P), 74’ Leonetti (T)

Ammoniti: Logoluso (P), Manzi, Contessa, Frascatore (T)