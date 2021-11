Serie C/Girone C - Juve Stabia-Monterosi 1-1: Bentivegna acciuffa il pareggio

Serie C Girone C

29' - Reazione del Monterosi, Rizzo si rifugia in angolo.

28' - GOL JUVE STABIA! Sigillo di Bentivegna dopo una manovra ben costruita dalla squadra di casa. Il pallone arriva a Rizzo, cross per Eusepi che non riesce ad indirizzare per l'opposizione del diretto marcatore. Sulla ribattuta si avventa il numero dieci che timbra il cartellino con una conclusione all'angolino.

25' - Donati lancia per Stoppa. Controllo del fantasista, ma Rocchi interviene in maniera pulita. Sul prosieguo dell'azione, Panico riceve da Scaccabarozzi e libera un destro largo.

23' - OCCASIONE JUVE STABIA! I gialloblé conquistano la sfera, Bentivegna serve Scaccabarozzi che scarica a rimorchio per Panico: conclusione dal limite alta.

22' - Continua la lotta sul rettangolo verde del Menti, proseguono i contatti e le interruzioni.

19' - Filtrante di Bentivegna, velo di Davì: Alia esce e anticipa Eusepi con la presa bassa.

18' - Traversone di Bentivegna, finora poco cercato nella manovra offensiva: spazza la difesa di Menichini.

16' - Brutto fallo di Buglio su Davì, Gemelli non fa proseguire l'azione della Juve Stabia e non applica il vantaggio.

14' - Tensione in campo dopo un intervento duro e in ritardo in mediana: giallo per Parlati.

12' - GOL MONTEROSI! Adamo scappa sulla corsia sinistra e crossa per Polidori tutto solo sul secondo palo. L'attaccante spizza per Buglio nell'area piccola e il numero 98, da pochi metri, batte Sarri.

11' - Ancora un cross basso, questa volta partito dall'out mancino: i campani non sfondano per vie centrali.

9' - Traversone insidioso di Panico, la brigata di Menichini si chiude e tenta l'offensiva: Esposito ferma tutto con un fallo, giallo anche per il difensore di Sottili.

8' - Lo spartito del match è chiaro. I gialloblé tengono il possesso e cercano di colpire con le verticalizzazioni, i tusci impostano la sfida sulle ripartenza. Primo giallo sventolato dal direttore di gara Gemelli, ammonizione per Piroli dopo un fallo tattico su Stoppa.

6' - Ritmi alti in questo avvio di partita. La Juve Stabia ci prova con i traversoni di Stoppa e Donati, nessun problema per i biancorossi che disinnescano le giocate.

4' - OCCASIONE JUVE STABIA! Dagli sviluppi del primo corner, battuto da Panico, Eusepi colpisce di testa: Alia deve respingere. Insiste Panico, ma gli ospiti conquistano il pallone e vanno in contropiede: il reparto arretrato locale spazza la minaccia.

3' - Il Monterosi cerca di impostare una manovra d'attacco, la retroguardia di Castellammare è attenta in chiusura.

2' - Possesso prolungato per i campani che provano a costruire dal basso. Alla prima azione, i ragazzi di Sottili si divorano una buona opportunità con Eusepi, indeciso nel servire un compagno o calciare verso la porta: recupera la difesa ospite.

1' - La Juve Stabia, in classica tenuta gialloblé, muove la sfera da sinistra verso destra. Monterosi in divisa bianca.

Il tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri, Donati, Esposito, Caldore, Rizzo, Davì, Scaccabarozzi, Bentivegna, Stoppa, Panico, Eusepi. A disposizione: Lazzari, Pozzer, Russo, Todisco, Tonucci, Berardocco, Guarracino, Schiavi, Squizzato, Della Pietra, Evacuo, Lipari. Allenatore: Stefano Sottili

Monterosi (4-3-3): Alia; Verde, Tartaglia, Rocchi, Piroli; Franchini, Buglio, Parlati; Tonetto, Polidori, Adamo. A disposizione: Marcianò, Buono, Borri, Polito, Tripoli, Nasini, Follo, Sdaigui, Del Vescovo, Caon, Basile. Allenatore: Leonardo Menichini

Arbitro: Enrico Gemelli della sezione di Messina

Assitenti: Luca Landoni della sezione di Milano e Sergiu Petrica Filip della sezione di Torino

Marcatori: 12' Buglio (M), 28' Bentivegna (JS)

Ammoniti: Esposito (JS), Piroli, Parlati (M)

- Si fa male Troest nel riscaldamento, Sottili rimpiazza l'esperto centrale con Esposito.

- Squadre schierate in campo, è tutto pronto allo Stadio Romeo Menti.

- Pochi minuti al fischio d'inizio della gara tra Juve Stabia e Monterosi.

- Il direttore di gara sarà il signor Enrico Gemelli della sezione di Messina. Gli assistenti saranno Luca Landoni della sezione di Milano e Sergiu Petrica Filip della sezione di Torino. Il Quarto Ufficiale sarà Gabriele Scatena della sezione di Avezzano.

Quattordicesimo turno del campionato di Serie C, il programma del Girone C propone il confronto tra la Juve Stabia e il Monterosi. Le Vespe di Stefano Sottili, dopo la vittoria col Bari, cercano conferme per mettersi alle spalle l’altalenante percorso di inizio stagione. Il club laziale, reduce da quattro sconfitte consecutive, vogliono ripartire con la freschezza del neo-allenatore sedutosi sulla scottante panchina, Leonardo Menichini. Buon pomeriggio lettori e lettrici di Napolitoday.it e benvenuti alla diretta testuale del match del Romeo Menti.