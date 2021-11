Serie C/Girone C - Juve Stabia-Bari 1-0: Eusepi piega i biancorossi, Gigliotti espulso nel finale

Serie C Girone C

16.27 - Vittoria della Juve Stabia che archivia il ko nel derby e torna al sorriso nel fortino amico. Una realizzazione del bomber dagli undici metri, sul finale di primo tempo, piega la capolista e consente ai gialloblé di vivere una settimana di serenità e tranquillità. Ancora una disfatta in esterna per il Bari di Mignani, oggettivamente in difficoltà al Menti e tutt'altro che pericolosa dalle parti di Sarri. Prestazione di spessore e di qualità tattica per i campani che conquistano tre punti in classifica: le Vespe salgono a quota 17 lunghezze.

90'+6' - Termina la sfida del Menti, la Juve Stabia si impone di misura sulla capolista Bari con la rete di Eusepi.

90'+4' - Mancino di Di Gennaro che termina abbondantemente alto.

90' - Giallo anche per Guarracino. Sono sei i minuti di recupero!

89' - Fuori Scaccabarozzi, c'è spazio per Esposito. Ammonito Sarri per perdita di tempo.

88' - Destro insidioso di D'Errico, parabola che finisce fuori.

87' - Doppio giallo per Gigliotti, il difensore lascia anzitempo il campo.

86' - OCCASIONE BARI! Che miracolo di Sarri su un potente tiro di Citro da calcio piazzato, il portiere respinge.

84' - OCCASIONE BARI! Traversoni da una parte e dall'altra, il reparto arretrato di casa si protegge e allontana i tentativi avversari.

82' - Staff medico della Juve Stabia in campo per valutare le condizioni di Evacuo dopo uno scontro.

80' - Incornata non precisa di Cheddira, la traiettoria è larga.

79' - Filtrante di Cheddira a cercare Citro, Sarri esce e si prende il pallone.

77' - Piazzato di Stoppa, respinge la difesa. Scaccabarozzi colpisce male e fa terminare la sfera sul fondo. Fuori Panico, dentro Guarracino.

76' - Ultimo cambio per i pugliesi, Citro preleva Mallamo.

74' - Stoppa fa partire Panico, contatto con Ricci nell'uno contro uno: tocco dubbio, l'arbitro lascia proseguire.

73' - I campani provano a partire sul filo del fuorigioco, si alza bene la difesa ospite.

70' - Manovre non fluide in questa fase, lo spartito della sfida non cambia.

67' - Ammonizione per Evacuo, manata ai danni di D'Errico.

65' - Sinistro di Panico, Frattali blocca in una presa sicura.

64' - Ammonito Ricci per l'intervento duro su Panico.

62' - Resta giù Panico dopo uno scontro su una ripartenza del team locale, l'azione non si concretizza.

60' - Doppio cambio per Mignani: fuori Bianco e Simeri, entrano Cheddira e D'Errico.

59' - OCCASIONE JUVE STABIA! Solita giocata di Panico ad accentrarsi, destro che si spegne sull'esterno della rete: soltanto illusione del gol dopo la deviazione della retroguardia barese.

58' - Ancora un errore di Di Gennaro in impostazione, non un ingresso brillante per l'esperto centrocampista.

56' - Buona interdizione dei gialloblé con un cross di Evacuo per Stoppa, il numero sette è atterrato al limite dell'area: l'arbitro non segnala il fallo e lascia correre.

55' - Di Gennaro disegna una parabola sballata, opportunità interessante gettata via dai Galletti.

54' - Eusepi è costretto ad alzare bandiera bianca, al suo posto c'è Evacuo. Chance anche per Berardocco che preleva Bentivegna.

53' - Troest entra in maniera decisa su Antenucci, per Marini è calcio di punizione.

52' - Maggiore determinazione per il Bari in questa prima parte di ripresa, tuttavia gli errori non mancano e la Juve Stabia fa buona guardia.

49' - Slalom di Marras e passaggio rasoterra, il pacchetto arretrato campano spazza la minaccia.

47' - Ripartenza di Stoppa dopo una fiammata offensiva dei biancorossi, Pucino commette fallo.

46' - Riprende il match a Castellammare. Due cambi per il Bari: dentro Di Gennaro e Marras, fuori Scavone e Botta.

15.20 - Eusepi porta avanti la Juve Stabia nei minuti di recupero del primo tempo. Un calcio di rigore ben eseguito sta decidendo la sfida del Menti. Prova soddisfacente per la brigata di Sottili, avvio positivo per il Bari che ha abbassato i giri del motore nel corso della frazione e non ha impensierito seriamente Sarri.

45'+2' - Finisce il primo tempo!

45'+1' - GOL JUVE STABIA! Dal dischetto si presenta Eusepi che spiazza Frattali e sblocca il risultato.

45' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVE STABIA! Panico serve Stoppa, controllo al volo del numero 7 ma Gigliotti interviene col braccio in area. Nessun dubbio, è penalty.

44' - OCCASIONE BARI! Simeri riceve e scarica un destro potente verso lo specchio: conclusione centrale, Sarri blocca in due tempi.

43' - La prima punta gialloblé ritorna in campo.

42' - Si ferma Eusepi, problemi per il centavanti della Juve Stabia: interviene lo staff medico.

40' - Cinque minuti al termine del primo tempo, persiste la stabilità sul rettangolo verde del Menti.

36' - OCCASIONE BARI! Assist morbido di Scavone, Simeri - uscito dal match dopo un avvio positivo - si coordina in acrobazia e spaventa la retroguardia campana: Sarri interviene.

35' - OCCASIONE JUVE STABIA! Stoppa recupera un buon pallone e s'invola verso la porta, scarico per Panico che si accentra e libera un destro di poco largo.

33' - Botta entra in ritardo su Bentivegna, interrompe l'arbitro che segnala l'irregolarità.

32' - Fraseggiano gli uomini di Mignani che decidono di sfondare dalla parte sinistra. Troest fa buona guardia su Ricci e conquista un calcio di punizione che fa rifiatare i suoi.

31' - Tiro di alleggerimento dalla distanza di Pucino, nessun problema per Sarri.

30' - Mezz'ora sul cronometro, meglio i padroni di casa in questo momento della gara. Pugliesi che non trovano un varco utile, la densità delle Vespe non concede spazi.

28' - Cross di Rizzo dalla sinistra, Frattali raccoglie. I gialloblé restano in attacco, Gigliotti - in scivolata - toglie una sfera deliziosa ad Eusepi, a tu per tu con l'estremo difensore.

27' - Si riversa in avanti la Juve Stabia, manovra avvolgente ma Donati non fa partire un buon traversone: pallone direttamente fuori.

26' - Qualche errore di misura per l'undici di Mignani che non riesce ad incidere. Buona la prova finora per i ragazzi di Sottili.

24' - Scappa Botta sulla corsia destra, il passaggio nel cuore dell'area non è preciso e termina sul fondo.

23' - Ancora un fallo, questa volta di Mallamo. Punizione da posizione invitante per la squadra locale: nulla di fatto.

22' - Grande lavoro in ripiegamento di Eusepi che strappa il pallone a Scavone e fa ripartire Stoppa. Il trquartista viene fermato dal centrocampista biancorosso, giallo sventolato dal direttore di gara.

20' - OCCASIONE JUVE STABIA! Traversone di Bentivegna, Pucino spinge Eusepi ma l'arbitro fa proseguire. Il pallone arriva a Panico che calcia a giro sul palo lontano, Frattali si supera. Sul prosieguo, ancora un cross e un colpo di testa di Eusepi fermato in offside.

19' - Partita molto fisica, non mancano gli interventi da una parte e dall'altra. Interessante cornice di pubblico nonostante le condizioni tutt'altro che favorevoli.

18' - Chiaro lo spartito tattico del Bari che si affida alle giocate dalle retrovie, la Juve Stabia cerca di rubare la sfera e ripartire in velocità.

16' - Ancora non si schioda il risultato, partita equilibrata al Menti.

13' - Poco prima del quarto d'ora iniziale si materializza il primo tiro verso la porta: è di Scavone il tentativo pugliese, sfera alta.

12' - Il Bari cerca di alzare il baricentro e prova a creare qualche problema alla difesa avversaria. Ricci scodella in area, Sarri controlla.

9' - Torna in avanta la squadra gialloblé con un'iniziativa interessante di Scaccabarozzi, il cross non trova l'impatto dei compagni.

7' - Qualche spunto iniziale in queste prime fasi di gioco, la gara resta bloccata e continua a prevaricare la tattica sullo spettacolo.

5' - Sul ribaltamento dell'azione, la Juve Stabia prova ad innescare Eusepi: Terranova è preciso e puntuale in chiusura.

4' - S'intravede ancora il Bari in avanti con una palla inattiva ben calciata da Botta verso il centro, Antenucci non ci arriva e Sarri blocca.

3' - Tentativo di giocata offensiva per gli uomini di Mignani, Simeri viene atterrato e guadagna una punizione.

2' - Prime battute di gioco sul rettangolo verde di Castellammare, iniziano le fasi di studio della partita. L'affondo di apertura è di Pucino da calcio piazzato, Troest si rifugia in angolo.

1' - Inizia il match allo Stadio Romeo Menti: classica divisa per i padroni di casa, ospiti in maglia bianca.

- Il tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri, Donati, Caldore, Troest, Rizzo, Davì, Scaccabarozzi (89' Esposito), Bentivenga (54' Berardocco), Stoppa, Panico (77' Guarracino), Eusepi (54' Evacuo). A disposizione: Russo, Pozzer, Todisco, Squizzato, Della Pietra, Lipari. Allenatore: Stefano Sottili.

Bari (4-3-1-2): Frattali, Pucino, Terranova, Gigliotti, Ricci, Scavone (46' Di Gennaro), Bianco (60' D'Errico), Mallamo (76' Citro), Botta (46' Marras), Antenucci, Simeri (61' Cheddira). A disposizione: Polverino, Plitko, Celiento, De Risio, Mazzotta, Belli, Paponi. Allenatore: Michele Mignani.

Arbitro: Nicolò Marini della sezione AIA di Trieste.

Assistenti: Riccardo Vitali della sezione AIA di Brescia - Roberto Terenzio della sezione AIA di Cosenza.

Quarto Ufficiale: Aleksandar Djurdjevic della sezione AIA di Trieste.

Marcatori: 45'+1' rig. Eusepi (JS)

Ammoniti: Evacuo, Sarri, Guarracino (JS), Scavone, Ricci (B)

Espulsi: 87' Gigliotti (B) per doppia ammonizione

- Sarà Nicolò Marini della sezione AIA di Trieste a dirigere il confronto del Menti. A coadiuvarlo saranno Riccardo Vitali della sezione AIA di Brescia e Roberto Terenzio della sezione AIA di Cosenza. Il Quarto Ufficiale sarà Aleksandar Djurdjevic della sezione AIA di Trieste.

- I ragazzi di Stefano Sottili non hanno faticato ad andare in rete nel corso delle ultime uscite. I Galletti devono registrare i meccanismi difensivi, l'ultimo clean-sheet è dello scorso 3 ottobre. Migliori marcatori? Eusepi da una parte e Simeri dall'altra, entrambi a quota quattro timbri in campionato.

- La Juve Stabia è una formazione solida tra le mura amiche, appena tre gol subiti in cinque gare disputate. Tuttavia, la brigata gialloblé ha confezionato lo stesso numero per quanto concerne le marcature realizzate. Biancorossi molto cinici in trasferta, ben 9 le reti messe a segno. Sono 6, invece, le reti incassate dalla squadra di Michele Mignani.

Riscattare l'opaca prestazione del derby di Torre del Greco e riprendere quota in classifica. La Juve Stabia di Stefano Sottili, in un momento tutt'altro che semplice, accoglie il Bari - capolista del torneo - allo Stadio Romeo Menti. Alle Vespe servirà un risultato utile per rilanciarsi in graduatoria. I pugliesi, dal canto loro, mirano a rinsaldare la vetta con l'ennesimo bottino favorevole. Buon pomeriggio lettori e lettrici di Napolitoday.it e benvenuti alla diretta testuale del match valido per il tredicesimo turno del Girone C di Serie C.