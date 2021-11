Serie C/Girone C - La Juve Stabia passa sul Bari, le pagelle: Eusepi decisivo, Panico e Stoppa imprendibili

Serie C Girone C

Carattere e cuore, grinta e decisione. Sono gli ingredienti utili alla Juve Stabia per conquistare una fondamentale vittoria casalinga e gettare via i malumori dell'ultima settimana. La squadra di Stefano Sottili rimuove completamente il crollo nel derby e strappa il bottino pieno al Bari nella sfida valida per il tredicesimo turno del campionato di Serie C. Una posta in palio conseguita dalle Vespe che permette di respirare in vista dei prossimi impegni. I gialloblé volano a quota 17 punti in classifica e, in attesa della chiusura del programma di giornata, agganciano le avversarie in griglia playoff.

Sarri - Dimostra personalità e senso di posizione. Non è impegnato dalla coppia Simeri-Antenucci, rischia raramente sulle folate d'attacco dei ragazzi di Mignani. Nel finale si supera con una grande parata su un calcio di punizione potente di Citro. Attento e preciso nelle uscite. Voto 6.5

Donati - Fa buona guardia, dalla sua parte si sfonda poco. Ricci non riesce a superarlo di forza, servono le giocate di squadra per creare qualche problema. Tutto sommato, buona prova per il laterale. Voto 6.5

Caldore - La cerniera difensiva è perfetta, per vie centrali non si passa. Vengono allontanati qualsiasi tentativi aerei, il centrale di Sottili è tra le note positive dei novanta minuti del Menti. Voto 6.5

Troest - Giganteggia in difesa con interventi puliti. Non concede spazio al temibilissimo tandem avanzato dei Galletti. Il Capitano si riprende la scena e offre una prestazione di attenzione ed esperienza. Voto 7

Rizzo - Deve limitare le giocate del dirimpettaio Pucino e del subentrante Marras. Performance diligente e di dedizione, l'esterno difensivo è sempre presente in fase di chiusura. Voto 6.5

Davì - Si vede poco in impostazione, tantissima sostanza e muscoli in rottura. Spezza le manovre degli ospiti e concede pochissimo alla mediana pugliese. Voto 6.5

Scaccabarozzi - Qualche strappo in avanti, alza di più il baricentro rispetto al compagno di reparto. Supporta sempre e non fa mai mancare il suo apporto. Voto 6.5 (89' Esposito s.v.)

Bentivegna - Il fantasista offre diversi spunti interessanti alla squadra, mette in crisi la retroguardia barese con giocate importanti. Viene steso più volte, esce anzitempo dal campo. Voto 6.5 (54' Berardocco - Entra bene, si mette a schermare la difesa e lascia pochi palloni puliti agli uomini in maglia bianca. Voto 6)

Stoppa - È imprendibile, le accelerazioni generano affanno a Scavone e soci. Da un suo aggancio nasce il calcio di rigore, è tra i migliori in campo per la Juve Stabia. Voto 7

Panico - Grandissima prestazione per il numero 11, impegna Frattali con le conclusioni ad accentrarsi. Dal suo piede si sviluppa l'azione che porta al penalty. Nel secondo tempo spaventa l'estremo difensore con un tiro che si spegne sull'esterno della rete. Voto 7 (77' Guarracino s.v.)

Eusepi - Ha un merito, non da poco: stappare una partita improntata sull'equilibrio e sulla stabilità. Trasformazione perfetta dal dischetto e tre punti in tasca per le Vespe. Voto 7.5 (54' Evacuo - Duella, lotta e non si tira mai indietro. Voto 6)

Sottili - Predica atteggiamento giusto e calma, la squadra recepisce i messaggi ed entra in campo con lo spirito giusto. Vittoria meritata, lettura impeccabile e secondo successo casalingo di fila.