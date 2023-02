Serie C/Girone C - Guizzo della Turris sul campo del Crotone: 0-0 allo Scida, buon punto per i Corallini

La classifica non sorride, il momento è difficile e la salvezza diretta è distante sette lunghezze. Le quattro sconfitte nelle ultime cinque, intervallate soltanto dal successo col Monterosi, hanno fatto piombare la Turris sempre più giù. La gara valida per la ventinovesima giornata è proibitiva sulla carta: la squadra di Gaetano Fontana affronta il Crotone in trasferta. Dopo una settimana trascorsa in ritiro, i Corallini sono chiamati al riscatto: c’è ancora Fasolino tra i pali, con Perina che parte dalla panchina. Fuori anche Giannone e Maniero, con Longo e Leonetti in zona avanzata.

La partita si apre con un brivido dopo un contrasto con Gigliotti protagonista: il difensore si rialza tra gli applausi del pubblico di casa. Al 5’ ci prova Chiricò con una conclusione deviata e neutralizzata dall’estremo difensore biancorosso. Qualche secondo più tardi, Tribuzzi non trova lo specchio con un tiro dal limite. La risposta campana arriva con uno squillo, totalmente inefficace, di Franco. Al 12’ spavento per i napoletani, con D’Ursi che colpisce la traversa in acrobazia: l’arbitro segnala fuorigioco e ferma tutto. Al 20’ nuovamente Tribuzzi cerca la gloria dal limite, ma il pallone si spegne sul fondo. Pochi giri di lancette dopo, Fasolino è chiamato a sventare la minaccia generata da Petriccione da angolo. Al 25’ la Turris tenta di pungere con un traversone di Miceli, Leonetti non arriva all’appuntamento con la zampata. Al 28’ D’Ursi colpisce male di testa su assistenza di Chiricò, al 33’ è Tribuzzi a sprecare l’invito di Giron. Il parziale resta bloccato, nel finale di frazione contropiede di Vitale disinnescato da Fasolino in uscita. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Lo spartito tattico non cambia nel corso della ripresa, il Crotone conduce la partita mentre la Turris cerca di non farsi schiacciare e punta a ripartire. Al 53’ conclusione di Vitale da fuori, parabola alta. Cresce poi la pressione dei pitagorici che si affacciano in zona offensiva con una giocata di Chiricò. Al 63’ il palo salva i Corallini sul tocco sotto di Gomez, pescato da D’Errico. Al 73’ stacco di Cuomo in piena area e sfera che va fuori. Poi miracolo di Fasolino su Chiricò. Nel finale, occasione per Longo e grande parata di Fasolino su Chiricò: al triplice fischio è 0-0 allo Scida. Punto prezioso in ottica salvezza per i biancorossi in trasferta sul manto verde dei rossoblù.

Il tabellino

Crotone (4-2-3-1): Dini; Calapai (68’ Mogos), Cuomo, Gigliotti, Giron; Vitale (78’ Carraro), Petriccione; Chiricò, D'Ursi (78’ Pannitteri), Tribuzzi (69’ D'Errico); Cernigoi (59’ Gomez). A disposizione: Branduani, Lucano, Bove, Papini, Crialese, Kargbo, Spaltro. Allenatore: Zauli

Turris (3-5-2): Fasolino; Miceli, Di Nunzio, Frascatore; Vitiello (78’ Ercolano), Zampa, Franco (78’ Maldonado), Ruffo Luci (46’ Acquadro), Contessa; Leonetti (90’ Haoudi), Longo. A disposizione: Perina, Donini, Taugourdeau, Boccia, Ercolano, Giannone, Maniero, D'Alessandro, Finardi, Guida, Schirò. Allenatore: Fontana

Arbitro: Costanza di Agrigento

Ammoniti: Gigliotti (C), Contessa (T)