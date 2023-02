Serie C/Girone C - Botta e risposta tra Gelbison e Giugliano: De Sena replica a Poziello

Un derby campano valido per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C e con in palio una buona fetta di salvezza. Il Giugliano di Raffaele Di Napoli fa visita alla Gelbison di Gianluca Esposito allo Stadio Guariglia di Agropoli: i Tigrotti, dopo l’ottima prova con pareggio ottenuto sul rettangolo verde del Pescara, vanno a caccia della vittoria smarrita. Classico modulo per la compagine napoletana che si affida a Salvemini e Sorrentino in avanti. C’è Eyango a centrocampo, spazio anche per Di Dio e Iglio.

La cronaca si apre con una transizione offensiva dei padroni di casa che provano a fare la partita all’avvio. Risponde Felippe con un traversone basso che costringe la difesa ad intervenire. Al 5’ errore di lettura di Scognamiglio con De Sena che arriva a tu per tu con Sassi: destro secco e salvataggio di Zullo sulla linea. La risposta degli ospiti è affidata a Sorrentino dopo aver ricevuto un pallone a scavalcare da Zullo: l’attaccante non riesce ad inquadrare. La partita è equilibrata, ma al 17’ ottima chance per la truppa di Di Napoli. Sorrentino allarga sulla sinistra per Di Dio che scarica verso Eyango: di prima intenzione, il centrocampista non trova lo specchio da mattonella interessante. Al 23’ altro tentativo di Eyango, abile a raccogliere una respinta della retroguardia avversaria su sviluppi di corner: il destro si spegne sul fondo. I protagonisti sono consapevoli della pressione e dell’importanza del match, non mancano i contatti in mezzo al campo con conseguenti e continue interruzioni. Al 28’ Felippe chiama in causa Anatrella direttamente da piazzato. Sei minuti dopo, rossoblù pericolosi con un cross dalla destra. Poi è Gilli a svettare dopo una battuta dalla bandierina: il difensore spedisce fuori. Al 39’ proteste locali dopo un contrasto aereo tra Gilli e Scognamiglio: i ragazzi di Esposito chiedono un calcio di rigore, il direttore di gara segnala fallo in attacco. Sul capovolgimento di fronte, si sblocca il punteggio al Guariglia: Anatrella non è impeccabile su un’iniziativa di Iglio dalla destra, Raffaele Poziello raccoglie nel cuore dell’area e insacca sotto la traversa. Ad inizio secondo tempo, la Gelbison va alla ricerca del pareggio mentre il Giugliano è attento e lascia pochissimi varchi alle incursioni avversarie. Al 53’ giallo per Sorrentino, in regime di diffidato: l’attaccante salterà il prossimo impegno dei gialloblù. Al 60’ Loreto sfiora il pari con uno stacco su cross di Nunziante dalla destra: incornata schiacciata e larga di un soffio. All’81’ arriva l’1-1: traversone di Gilli, Faella prova la girata che diventa assist per De Sena che agguanta il pari. Si chiude così il derby campano, un punto a testa per la volata verso la salvezza.

Il tabellino

Gelbison (3-5-2): Anatrella; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante (87’ Correnti), Granata (64’ Onda), Uliano, Fornito (61’ Graziani), Papa; De Sena, Tumminello (61’ Faella). A disposizione: Vitale, D’Agostino, Marong, Capone, Porcino, Infantino, Kyeremateng, Sane. Allenatore: Esposito

Giugliano (3-5-2): Sassi; Zullo, Scognamiglio (70’ Biasiol), Poziello C.; Iglio (67’ Oyewale), Felippe, Eyango (57’ Ceparano), Poziello R., Di Dio; Salvemini, Sorrentino (67’ Piovaccari). A disposizione: Viscovo, Siamatas, Rondinella, De Francesco, Mesisca, Ciuferri, De Lucia, Gomez, Ghisolfi, Rizzo, La Monica, Felici. Allenatore: Di Napoli

Arbitro: Scatena della sezione di Avezzano

Marcatori: 40’ Poziello R. (Giu), 81’ De Sena (Gel)

Ammoniti: Faella (Gel), Poziello R., Sorrentino (Giu)