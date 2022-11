Serie C/Girone C - Il derby tra Avellino e Juve Stabia termina senza gol: posta in palio divisa al Partenio

Derby campano nella sfida dell’infrasettimanale. La Juve Stabia di Leonardo Colucci, reduce da due pareggi consecutivi e senza reti, affronta l’Avellino di Massimo Rastelli allo Stadio Partenio-Lombardi. Le Vespe hanno intenzione di mantenere l’alta quota, dando continuità ai quattro risultati utili di fila. I biancoverdi sono in ripresa e puntano ad affermarsi ancora tra le mura amiche dopo il poker al Taranto.

La cronaca si apre con una conclusione di Garetto che si spegne alta sopra la traversa. I gialloblè si fanno intravedere in avanti con un calcio piazzato, ma è al 12’ che Ricci spaventa la retroguardia con un tiro largo. Qualche secondo dopo, Guarracino sfiora il vantaggio su errore di Auriletto. Al 19’ ci prova Rizzo dal limite sugli sviluppi di una battuta dalla bandierina, ma il risultato non cambia. Al 26’ grande chance per la compagine irpina. Rizzo scodella in area dalla destra, Gambale stacca: il colpo di testa si stampa sul legno. Al 27’ Rizzo pennella ancora in area, Barosi allontana con i pugni e Garetto cerca la giocata al volo: traiettoria sbagliata. Passata la mezz’ora è Casarini a spedire direttamente sul fondo. Da segnalare inoltre uno spunto dalla distanza di Kanoute, all’intervallo però resiste il pari ad occhiali. Ad avvio ripresa non cambia lo spartito tattico, con le due squadre che trovano difficoltà nel trovare il varco giusto per affondare il colpo. Al 57’ tentativo da dimenticare di Gambale che manda abbondantemente fuori. Al 60’ traversone di Mignanelli, Pandolfi impatta di testa e Pane risponde presente. Poi tocca a Scaccabarozzi chiamare in causa il portiere dei Lupi. Al 73’ è Tito a impegnare Barosi con un mancino ben calibrato da lontano. Nelle fasi conclusive della gara, buona occasione per Gambale su cross di Rizzo: la girata di testa va fuori. Non succede più nulla, la Juve Stabia strappa un punto all’Avellino nel derby e si assicura il terzo pareggio consecutivo.

Il tabellino

Avellino (4-3-3): Pane; Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito; Matera, Casarini, Garetto (62’ Maisto); Kanoute (67’ Trotta), Gambale, Murano (62’ Russo). A disposizione: Forte, Franco, Ceccarelli, Guadagni, Illanes, Zanandrea. Allenatore: Rastelli

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Caldore, Altobelli, Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco (87’ Maselli), Ricci (80’ D’Agostino); Guarracino (80’ Silipo), Santos, Pandolfi (74’ Carbone). A disposizione: Maresca, Russo, Dell'Orfanello, Gerbo, Zigoni, Della Pietra, Picardi, Vimercati, Peluso. Allenatore: Colucci

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Ammoniti: Garetto, Maisto (A), Scaccabarozzi (JS)