Serie C/Girone C - Nella tana della capolista non si passa: tre squilli del Catanzaro, Giugliano battuto

Una gara proibitiva sulla carta. Il Giugliano di Raffaele Di Napoli, reduce dalla sconfitta in trasferta contro la Fidelis Andria, affronta un altro test in esterna. Questa volta sul cammino dei Tigrotti c’è la capolista Catanzaro, squadra imbattuta in campionato e pronta a far valere il fattore interno. Una sfida tutt’altro che abbordabile per la brigata gialloblù che, tuttavia, arriva allo Stadio Ceravolo con la volontà di non partire già battuta.

La sedicesima giornata si apre con la pressione dei padroni di casa, ma sono gli ospiti a costruire la prima occasione. Errore di Martinelli, Salvemini però spreca la potenziale opportunità. Al 12’ sinistro di Vandeputte dal limite, il palo nega la gioia e salva i campani. Il team locale resta in proiezione offensiva, mentre la squadra di Di Napoli si difende con ordine e attenzione. Alla mezz’ora Verna pesca in area Biasci che calcia in girata ma spedisce alto. Nel recupero del primo tempo i giallorossi passano in vantaggio. Ghion si mette in evidenza con una giocata personale e deposita la sfera alle spalle di Sassi. All’intervallo è 1-0 Catanzaro, doccia gelata per il Giugliano. I napoletani provano a ristabilire l’equilibrio nel punteggio, ad avvio ripresa c’è una buona chance dalla bandierina che non viene capitalizzata. Al 64’ un controllo impreciso di Brighenti spiana la strada a Nocciolini che non riesce a superare Fulignati col tocco sotto. Poco più tardi ci prova Salvemini, ma la difesa di casa chiude. Al 69’ Biasiol atterra in area Iemmello: per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta proprio il numero 9 che raddoppia. Al 76’ Vandeputte cerca il tris da zona invitante, la giocata finisce sul fondo. Il terzo gol si concretizza all’83’ con Scognamillo sugli sviluppi di una palla inattiva. Nel finale, Cianci da una parte e Ghisolfi dall’altra cercano di cambiare ancora il risultato. Al triplice fischio è 3-0 per il Catanzaro: secondo ko consecutivo per il Giugliano che, d'altra parte, non sfigura su un campo complicato e contro una vera corazzata del torneo.

Il tabellino

Catanzaro (3-4-1-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Vandeputte, Ghion, Verna (72’ Pontisso), Tentardini (72’ Situm); Bombagi (56’ Cinelli); Biasci (56’ Curcio), Iemmello (84’ Cianci). A disposizione: Sala, Rizzuto, Welbeck, Fazio, Gatti, Mulè, Katseris. Allenatore: Vivarini

Giugliano (4-3-3): Sassi; Iglio (74’ Rondinella), Biasiol, Zullo, Oyewale (79’ Rizzo); Gladestony (74’ Ghisolfi), Ceparano, De Rosa; Kyeremateng (60’ Nocciolini), Salvemini, Di Dio (79’ Gomez). A disposizione: Viscovo, Coprean, Berman, Felippe, Poziello R., Felici, Scanagatta, De Francesco. Allenatore: Di Napoli

Arbitro: Mario Perri della sezione di Roma 1

Marcatori: 45’+1’ Ghion (C), 70’ rig. Iemmello (C), 83’ Scognamillo (C)

Ammoniti: Bombagi, Iemmello (C), Salvemini, De Rosa, Biasiol, Rizzo (G)