Il Sorrento crolla al Vigorito, il Benevento dilaga e sale al secondo posto

Il Sorrento si ferma allo stadio Vigorito, il Benevento si impone con una vittoria larga e maturata nella seconda frazione di gioco. La squadra di Vincenzo Maiuri non riesce a dare continuità al successo ottenuto contro la Virtus Francavilla, la brigata di Gaetano Auteri si assicura il bottino in palio e sale al secondo posto in classifica, mettendo alle spalle Picerno, Avellino e Taranto.

La prima occasione della gara porta la firma dei padroni di casa. Al 6’, sugli sviluppi di un corner di Ciciretti, Pinato colpisce di testa e manda alto. La partita viaggia sul binario dell’equilibrio, al 20’ il fantasista cerca Improta che fa partire un tiro-cross, respinge Del Sorbo. I rossoneri provano a rispondere con la circolazione della sfera, sfruttando soprattutto le corsie, ma i giallorossi non concedono spazi. Al 22’ punizione di De Francesco deviata dalla barriera, il pallone finisce sul fondo. Sul capovolgimento di fronte tiro debole di Lanini che arriva tra i guantoni di Del Sorbo. Al 37’ Pinato va a caccia del bersaglio dalla distanza, ma l’occasione più ghiotta è per gli ospiti al 42’: sinistro a giro di Vitale e palla che si stampa sul legno, provvidenziale il tocco di Paleari.

In avvio di ripresa i ragazzi di Maiuri sviluppano una prima azione interessante. Ripartenza di Vitiello che pennella per Ravasio, Berra in scivolata salva i suoi. Al 50’ Ciano, appena entrato in campo, anticipa Todisco sul traversone di Improta, raccoglie la respinta di Del Sorbo e insacca: si sblocca il match. Al 57’ tiro di Ciciretti dal limite, la traiettoria termina di poco a lato. Per il raddoppio non bisogna attendere molto, ci pensa proprio il numero 99 a trovare l’incrocio con un mancino dal vertice destro dell’area. Al 69’ De Francesco cerca di scuotere il Sorrento con una conclusione facilmente disinnescata da Paleari. A dieci minuti dal termine Bolsius rientra sul destro, fulmina Del Sorbo e cala il tris. Nel recupero il Benevento sigla il 4-0 con Simonetti che concretizza il suggerimento di Talia e stende definitivamente il Sorrento.

Il tabellino

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Pastina (70’ Terranova); Improta, Pinato (85’ Talia), Nardi, Masciangelo (46’ Simonetti); Ciciretti, Lanini (70’ Bolsius), Starita (46’ Ciano). A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Kubica, Marotta, Ferrante, Agazzi, Rillo, Viscardi, Carfora. All.: Auteri

Sorrento (3-5-2): Del Sorbo; Todisco, Di Somma, Morichelli (66’ Badje); Vitiello (85’ Capasso), La Monica (75’ Scala), De Francesco, Cuccurullo (85’ Messori), Colombini; Vitale (85’ Bonavolontà), Ravasio. A disp.: D'Aniello, Albertazzi, Loreto, Amendola, Ilardi, Petrone, Riccardi. All.: Maiuri

Arbitro: Caldera di Como

Marcatori: 50’ Ciano, 62’ Ciciretti, 80’ Bolsius, 92’ Simonetti

Ammoniti: Pastina, La Monica, Vitiello