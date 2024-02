La Juve Stabia soffre ma si prende il derby, Turris battuta al Menti: Adorante fa volare le vespe

La Juve Stabia batte la Turris nel derby dello stadio Menti, decide il solito Adorante in avvio di partita. La squadra di Guido Pagliuca riscatta subito il ko di Catania, ritrova il successo in campionato e riprende la sua corsa. Battuta d’arresto per la formazione di Leonardo Menichini che resta in zona playout e frena dopo tre risultati utili consecutivi.

Alla capolista bastano meno di due minuti per sbloccare la partita. Meli raccoglie un pallone respinto dalla difesa corallina e calcia, Marcone si oppone e Adorante insacca sulla ribattuta. Le vespe tornano in attacco con una punizione di Mignanelli al 14’ e con un incornata dell’ex Triestina al 16’. I biancorossi provano ad alzare il baricentro, ma i gialloblù costruiscono una nuova occasione al 26’: Leone conclude a botta sicura dall’interno dell’area, Panelli salva i suoi con una scivolata provvidenziale. Sull’angolo seguente, tiro di Mosti dalla distanza e sfera che sorvola la trasversale. La Turris si propone in avanti con un tentativo di Casarini che non inquadra lo specchio della porta. La prima frazione va in archivio con uno squillo di Adorante neutralizzato da Marcone.

Ad inizio secondo tempo Meli prova ad approfittare di una disattenzione della difesa ospite, Marcone e Pugliese allontanano il pericolo. Al 50’ Adorante supera un avversario e tenta di chiudere l’azione, l’estremo difensore para. La replica degli uomini di Menichini arriva al 60’ e porta la firma di Maestrelli che svetta sul corner di Contessa e spedisce a lato di poco. Passano quattro minuti e Nocerino impegna Thiam, poi Pugliese non trova il tap-in vincente da ottima posizione. La Turris insiste, lampo di D’Auria da fuori ma nessun problema per il portiere delle vespe. Nel finale i corallini aumentano l’intensità con Jallow che chiama in causa Thiam, sul versante opposto Candellone manca la deviazione a due passi dalla porta. Nel recupero Giannone sfiora il pareggio con un missile che si stampa sulla traversa. I gialloblù soffrono, ma al triplice fischio si prendono i tre punti.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Andreoni, Bachini, Folino, Mignanelli; Buglio (87’ Pierobon), Leone, Meli (72’ Baldi); Mosti (63’ Piscopo), Adorante, Candellone (87’ Erradi). A disp.: Esposito, La Rosa, Romeo, Guarracino, Garau, Gerbo, D'Amore, Picardi, Marranzino, Stanga, Piovanello. All.: Pagliuca

Turris (4-3-3): Marcone; Maestrelli, Esempio (77’ Giannone), Panelli (57’ Ricci), Nicolao (57’ Contessa); Scaccabarozzi (68’ Saccani), Casarini, Pugliese; Nocerino (68’ Siega), Jallow, D’Auria. A disp.: Iuliano, Pagno, Franco, Cocetta, Serpe, De Felice, Pavone, Maniero, Cum, Onda. All.: Menichini

Arbitro: Ancora di Roma 1

Marcatori: 2’ Adorante (JS)

Ammoniti: Panelli, Saccani