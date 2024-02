Volpe stende il Giugliano, il Potenza vince al Viviani. Rossoblù in nove dal 52'

Il Giugliano cade allo stadio Viviani, il Potenza - che resta in nove nel secondo tempo - vince di misura con la rete di Volpe in avvio di partita. Altro passo falso in trasferta per la squadra di Valerio Bertotto, undicesima sconfitta in campionato per i gialloblù.

Padroni di casa subito pericolosi con Asencio che si inserisce in area, ma non riesce a calciare con il destro da ottima posizione. Al 5’ ci pensa Volpe a sbloccare la sfida. Il numero 77 rientra e calcia a giro, la sfera supera Russo e si insacca sul palo lontano. Al 17’ i tigrotti provano a reagire sull’asse Ciuferri-Salvemini, il colpo di testa dell’attaccante termina sul fondo. Al 25’, sugli sviluppi di un corner, Cargnelutti svetta e manda fuori di un soffio, si salva Alastra. Alla mezz’ora tentativo dei rossoblù con Armini in tuffo, Russo respinge. Il portiere deve ripetersi al 32’ sulla botta di Volpe dopo un contropiede. Al 43’ Salvemini accelera, salta Armini ma trova Alastra a chiudere lo specchio della porta. Il primo tempo va in archivio con una giocata alta di Castorani su cross di Hadziosmanovic.

La ripresa si apre con due cartellini rossi in casa Potenza. Asencio sbraccia su Caldore, l’arbitro lo punisce con la seconda ammonizione al 49’. Passano tre minuti e arriva il doppio giallo anche per Schiattarella, il Giugliano si ritrova in undici contro nove per un’intera frazione. Al 54’ De Sena ci prova direttamente da piazzato, il pallone finisce sulla barriera. Al 60’ altra iniziativa di Salvemini, questa volta con il mancino: Alastra neutralizza. I gialloblù, nonostante la superiorità numerica, non riescono ad impensierire il pacchetto arretrato locale. Al 77’ Volpe vede Russo lontano dai pali, scarica un destro dalla distanza ma non inquadra la porta. All’81’ colpo di testa del neo entrato Scognamiglio, quattro minuti dopo è Di Dio a sfiorare il gol. Nel recupero Hristov salva i suoi e al triplice fischio i rossoblù esultano.