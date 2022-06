Erzen saluta il Napoli Femminile: "Mi hai fatto crescere e migliorare"

Il Napoli Femminile è pronto a ripartire. In attesa di novità sul piano dirigenziale e in ottica tecnica, un'altra azzurra saluta la brigata. Si tratta di Kaja Erzen che, con un post sui social, ha ringraziato l'ambiente. Sulla calciatrice, che nell'ultima stagione ha vestito la casacca numero 11, c'è l'interesse della Sampdoria: "Grazie Napoli, qui ora le nostre strade si separano, non è stato il finale che desideravo, ma sicuramente l'anno scorso sei stata la mia scelta giusta. Mi hai fatto crescere personalmente, mi hai fatto migliorare mentalmente, mi hai sfidato ed è stato importante per me viverti in tutti i modi. Ho perso la finale, ma non perdo la lezione".