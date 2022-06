Napoli Femminile, si è svolta l'assemblea dei soci: scelto il nuovo presidente

È stata una stagione altamente complicata per il Napoli Femminile. Nonostante l'avvicendamento tecnico in panchina nel corso del campionato, la squadra non è riuscita ad uscire dalle sabbie mobili della classifica. Al termine della regular season, le azzurre si sono ritrovate al terzultimo posto e con lo spettro della retrocessione diventato concreto. Il derby perso contro il Pomigliano ha spalancato le porte della Serie B alla formazione campana che dovrà riscattarsi per conquistare nuovamente la categoria superiore.

Questa mattina, come annunciato attraverso i canali ufficiali, si è svolta l'assemblea dei soci. Alessandro Maiello, reduce dalla carica di numero uno del settore giovanile nelle ultime stagioni e sponsor del club, è stato eletto presidente. Raffaele Carlino è stato nominato presidente onorario mentre restano confermati nelle rispettive cariche il vicepresidente Luigi Rapullino, l’amministratore delegato Francesco Tripodi ed il consigliere Luciano Cimmino. Azzerate tutte le cariche tecniche, eccezion fatta per quella di direttore generale affidata a Marco Zwingauer.

Nelle prossime settimane verranno definite le restanti cariche tecniche. L’assemblea dei soci ha inoltre deliberato la partecipazione alla serie A nell'eventualità in cui si palesi la possibilità di un ripescaggio.