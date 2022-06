Serie A Femminile - La Sampdoria guarda in casa Napoli: vicino l'accordo con Erzen. Anche Severini verso le blucerchiate

Si è chiuso da poche settimane il campionato di Serie A Femminile. La competizione è stata spietata per una compagine campana: il Napoli, col terzultimo posto in classifica, è retrocesso in Serie B. A salvarsi, nello scontro diretto dell'ultima giornata, è stato il Pomigliano che ha battuto in rimonta le avversarie. Il sodalizio azzurro riflette sul futuro e sulle possibili operazioni da portare avanti nel corso della finestra estiva di calciomercato. Parallelamente, alcune tesserate hanno già lasciato il suolo partenopeo. Partirà da una nuova dimora Eleonora Goldoni, mentre Emma Severini è tornata alla Roma dopo il prestito della scorsa annata. La giovanissima calciatrice, tuttavia, potrebbe proseguire l'avventura in Liguria: c'è la Sampdoria sulle sue tracce. Le blucerchiate, inoltre, stanno accelerando per assicurarsi il cartellino di Kaja Erzen a titolo definitivo. La classe 1994 slovena, reduce dalla difficile stagione col Napoli, è prossima al trasferimento in quel di Genova.