Il Napoli gioca a tennis con il Sassuolo e torna alla vittoria: si scatenano Osimhen e Kvara

Il Napoli si regala finalmente una serata di gol e bel gioco, sommergendo il Sassuolo dell'ex Bigica (subentrato a Dionisi qualche giorno fa) con un nettissimo 1-6 nel recupero della 21esima giornata di Serie A. E dire che gli azzurri erano passati momentaneamente in svantaggio, prima del pareggio di Rrahmani e la doppietta di Osimhen che avevano già indirizzato il match all'intervallo. Nella ripresa, poi, è arrivato anche il terzo gol personale del nigeriano, che si porta così il pallone a casa, e la doppietta di Khvicha Kvaratskhelia, un segnale importante per il georgiano dopo le ultime prestazioni non proprio esaltanti. Per Calzona si tratta del primo successo sulla panchina del Napoli da capo allenatore. E domenica sera al Maradona arriva la Juventus.

Mini-rivoluzione di Calzona

Sono ben 4 i cambi nell’undici titolare del Napoli rispetto al pari di Cagliari. In difesa escono Juan Jesus e Olivera ed entrano Ostigard e Mario Rui. A centrocampo c’è l’ex di turno Traorè sul centrosinistra al posto di Zielinski, mentre in avanti Politano torna a completare il tridente insieme a Osimhen e Kvaratskhelia.

Il vantaggio del Sassuolo scatena la furia azzurra

Il Napoli parte subito bene, schiacciando il Sassuolo nella propria metà campo. Gli azzurri provano a sbloccare la gara, ma a passare in vantaggio a sorpresa sono i padroni di casa poco dopo il quarto d’ora con Racic, che dal limite tira e sorprende Meret.

La reazione partenopea è veemente e al 29esimo arriva il pari: tacco di Anguissa in area e Rrahmani, in sortita offensiva, buca Consigli. Passano appena due minuti e Politano serve Osimhen, che porta in vantaggio la squadra di Calzona. Al 41’ il nigeriano, servito ancora da Politano dopo un errore in disimpegno degli emiliani, sigla la sua doppietta personale e il gol dell’1-3, punteggio con il quale si va negli spogliatoi.

Nella ripresa lo show di Kvaratskhelia

La serata perfetta del Napoli trova la ciliegina sulla torta nei secondi 45 minuti. Dopo l'immediato gol del 4-1 siglato da Osimhen (che vale la tripletta per il nigeriano), su assist di Kvaratskhelia, è proprio il georgiano a scatenarsi con un gol d'autore al 51' e uno di caparbietà e potenza al 75', fissando il risultato sull'1-6 finale.

Il Sassuolo 'vittima' preferita di Osimhen

Victor Osimhen ha realizzato nove gol contro il Sassuolo in Serie A. Contro nessuna squadra ha segnato più reti nel torneo. Il nigeriano ha, infatti, trovato il gol in tutte le ultime cinque sfide contro i neroverdi in campionato. Solo contro Cagliari e Udinese ha segnato in cinque partite consecutive in Serie A.

L'esultanza di De Laurentiis a fine partita

Aurelio De Laurentiis torna a 'twittare' dopo una partita del Napoli. Il patron azzurro si è voluto complimentare con la squadra dopo il rotondo successo sul Sassuolo.

"Complimenti alla squadra per questo bel risveglio!", scrive il numero uno del club partenopeo su X.