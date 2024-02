Napoli, Calzona: "Dobbiamo credere nella rincorsa. Dispiaciuto per il 'linciaggio' nei confronti di Juan Jesus"

"Giocando bene si può arrivare agli obiettivi. Mi piace giocare in maniera propositiva e questa squadra è un qualcosa che ha nell’anima, come ha dimostrato l’anno scorso. I ragazzi si sono messi subito a disposizione e stiamo migliorando allenamento dopo allenamento. Dobbiamo provare a fare una rincorsa e crederci. La squadra ha reagito subito allo svantaggio e questo mi fa ben sperare per il futuro". Così Francesco Calzona ha commentato il rotondo successo contro il Sassuolo nel corso della conferenza stampa post partita.

L'attacco

"Ai ragazzi ho chiesto ordine, di non aver fretta, di non scomporci. Negli ultimi 30 metri, poi, non voglio ingabbiare giocatori con grande talento. Osimhen aveva bisogno di riprendere i suoi ritmi. Raspadori può fare molto bene l’esterno. Gli ho chiesto dove si trovasse meglio a giocare e lui mi ha risposto 'dove serve alla squadra'".

Juan Jesus

"Mi è dispiaciuto molto per il linciaggio mediatico nei confronti di Juan Jesus. E’ un ragazzo fantastico, ha fatto una grande prestazione contro il Barcellona e ce ne siamo già dimenticati. Nel gol subito a Cagliari ci sono stati 5 errori e non è colpa sua. E’ un ragazzo solare, ama Napoli e mi sta dando una grandissima mano".