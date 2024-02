Calciomercato, la Juve pensa ad un attaccante del Napoli: l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport

Ci sarebbe anche Giacomo Raspadori tra i profili valutati dalla Juventus per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Questa l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport.

Sul possibile interesse del club bianconero, la cui direzione sportiva è affidata a Cristiano Giuntoli che portò 'Jack' all'ombra del Vesuvio nell'estate 2022, nei confronti dell'attaccante del Napoli, la 'rosea' scrive: "L’azzurro in questa stagione sta trovando meno continuità. Alla Continassa, in attesa di incrociarlo domenica al Maradona, osservano da lontano. Di sicuro Raspadori ha da sempre molti sponsor in 'casa Juve': da Manna a Giuntoli, che lo ha già acquistato ai tempi del Napoli. Un affare con De Laurentiis non sembra facilissimo sulla carta, ma le vie del mercato sono imprevedibili. Soprattutto se la Signora, oltre ai soldi garantiti dal ritorno in Champions, dovesse sfilare al Napoli il biglietto per il Mondiale per club 2025 con conseguente assegno da 50 milioni".