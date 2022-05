Puteolana, mister Marra e il ds Pirone: "La sconfitta con la Palmese non compromette il cammino"

Si è aperto con una sconfitta il triangolare della Puteolana. I Diavoli Rossi, autori di una prestazioni non all'altezza del cammino in campionato, sono usciti ko dalla sfida con la Palmese. Soltanto i calci di rigore hanno piegato la formazione granata che, di conseguenza, ha raccolto soltanto un punto rispetto ai due ottenuti dai rossoneri. Il tecnico Salvatore Marra, al termine della partita, ha così commentato:

"Ci tengo a precisare che mi dispiace perché la squadra, soprattutto nel primo tempo, non ha espresso quello che desideravamo. Siamo stati contratti e abbiamo concesso qualche ripartenza, brava la Palmese a farci gol. Dopo è stato tutto più difficile. Abbiamo avuto la bravura di segnare, anche se siamo stati costretti a fare dei cambi. Ci dispiace per i tifosi. Obiettivo? Vincere con l'Angri e cercare di arrivare a quattro punti. Sconfitta? Non compromette il percorso. Sapevamo di dover vincere una partita, volevamo farlo contro la Palmese. Abbiamo affrontato un'ottima squadra, sapevo della loro bravura. Non siamo stati da Puteolana, non possiamo mollare la presa. Ci ricaricheremo e cercheremo di recuperare qualcuno, ci giocheremo tutto in casa con l'Angri".

Spazio anche il direttore sportivo Gianni Pirone: "Nulla è compromesso. Devo fare i complimenti alla Palmese perché tutti la davano per spacciata e dicevano che era meno attrezzata rispetto alla Puteolana e all'Angri. Il calcio dimostra che non è così e conferma le cose. Non è stata la nostra miglior prestazione, ma siamo riusciti a pareggiare dopo lo svantaggio. La lotteria finale è stata avversa, i rigori li sbagliano solo chi li calcia".