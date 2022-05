Eccellenza Campania - Il triangolare si apre con la vittoria della Palmese: Puteolana ko ai rigori

Il percorso verso la promozione in Serie D passa dal triangolare. Le vincitrici dei tre gironi di Eccellenza si sfidano nel mini-torneo nel post della regular season. Ad inaugurare la competizione tra le squadre trionfanti è il derby napoletano: la Palmese di Mario Pietropinto, dominatrice del Girone A, affronta la Puteolana di Salvatore Marra, reduce dal successo nel Girone B, in una cornice di pubblico straordinaria.

La sfida dello Stadio Felice Squitieri di Sarno va ai rossoneri che si aggiudicano la vittoria soltanto ai calci di rigore. Partenza migliore per la formazione di Pietropinto che preme sull'acceleratore e sfrutta le disattenzioni avversarie. Il primo squillo verso la porta non complica la vita a Maiellaro, ma ci pensa Cozzolino a sbloccare il risultato a metà primo tempo: l'attaccante si fa trovare pronto per la marcatura. I Diavoli Rossi non riescono a rendersi pericolosi e nel finale di frazione rischiano il tracollo: la Palmese va ancora in gol, il direttore di gara invalida per posizione di fuorigioco.

La partita resta equilibrata anche nel corso del secondo tempo, l'uscita dei granata dagli spogliatoi è più convincente. Ad approfittarne è Evacuo che al 48' ristabilisce la parità: è tutto da rifare sul manto erboso di Sarno. I valori in campo, d'altra parte, evidenziano la stabilità e la parte centrale della ripresa non regala sussulti importanti da menzionare. Qualche sporadica azione offensiva per entrambe le compagini, ma nulla di più. Al triplice fischio si va alla lotteria dei rigori, dove la squadra vittoriosa conquista due punti mentre quella perdente soltanto un punto.

Meglio la Palmese dagli undici metri con Infimo, Mautone e Fusco che gonfiano la rete. Amelio spedisce alto, Evacuo calcia sul fondo e Grezio si fa disinnescare: per la Puteolana è una sconfitta di penalty.