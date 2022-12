Promozione Campania - I risultati della quindicesima giornata del Girone B

Ultima giornata della fase d’andata del campionato nel Girone B di Promozione. Sei partite in programma nel sabato pomeriggio, risultati sorprendenti si concretizzano sui vari campi. Vittoria con tre reti per il Frattamaggiore nella gara contro il Barano. Pirone apre le marcature dopo dieci giri di cronometro, passa qualche secondo e Scognamiglio raddoppia. Nel finale di primo tempo, Panico cala il tris direttamente da calcio piazzato. Nella ripresa, il risultato non cambia ulteriormente e i nerostellati festeggiano al triplice fischio. Stesso punteggio per l’Isola di Procida che schianta il Terzigno, basta poco più di un tempo agli isolani per archiviare la pratica rossonera. Buona partenza per i biancorossi che sfiorano la marcatura con Lorenzo Costagliola, protagonista del vantaggio al 14’ con una conclusione da fuori area. Il raddoppio porta la firma di Antonio Costagliola che entra in area dopo un contropiede e spiazza l’estremo difensore. Ad inizio secondo tempo c’è anche il 3-0 del Procida con una punizione dalla distanza di Minauda. Non ci sono vincitori nel match tra Oratorio Don Guanella Scampia e San Sebastiano, le due squadre impattano e devono dividersi la posta in palio. Acampora e Coppola regalano il bottino pieno alla Viribus che s’impone di misura sul Quartograd: per i flegrei c’è il gol di Bruno da segnalare, ma vale soltanto per le statistiche e non pesa sul finale per i rossoblù. Sonora sconfitta per la Virtus Vesuvio Ottaviano che cade sotto i colpi di un deciso e determinato San Vito Positano. Al 15’ un traversone di Ferro beffa Shevchenko non impeccabile e si spegne in rete, al 35’ Verderosa sfrutta l’assistenza di Paradisone e sigla il raddoppio. Nel finale, Foxes in dieci per l’espulsione di Ilardi e giallorossi che dilagano. All’88’ Murano cala il tris, al 91’ D’Ambrosio fissa il poker. Prima della chiusura, Raia mette a segno anche la manita. Il Cercola piega il Sant’Anastasia allo Stadio Piccolo, Petrazzuolo e la doppietta di Gisonni mandano ko i biancoblù. Domani in campo Vis Frattaminorese-Agerola e Il Punto di Svolta-Santa Maria la Carità.

I risultati

Frattamaggiore-Barano 3-0, Pirone (F), Scognamiglio (F), Panico (F)

Isola di Procida-Terzigno 3-0, Costagliola L. (P), Costagliola A. (P), Minauda (P)

Oratorio Don Guanella Scampia-San Sebastiano 1-1, Angiolino (ODGS)

Viribus-Quartograd 2-1, Acampora (V), Coppola (V), Bruno (Q)

San Vito Positano-Virtus Vesuvio Ottaviano 5-0, Ferro (SV), Verderosa (SV), Murano (SV), D’Ambrosio (SV), Raia (SV)

Cercola-Sant’Anastasia 3-1, Petrazzuolo (C), Gisonni (C), Gisonni (C), Maresca (SA)

Vis Frattaminorese-Agerola domenica 18 dicembre alle 10.30

Il Punto di Svolta-Santa Maria la Carità domenica 18 dicembre alle 11.00