Promozione Campania/Girone C - Pari nel derby tra San Vitaliano e Cimitile, l'Ottaviano cade contro lo Sporting Pietrelcina

Ultima giornata della fase d’andata del Girone C di Promozione, spicca il derby tutto napoletano tra il San Vitaliano e il Cimitile. Le ambizioni stagionali sono differenti, con i gialloblù che cercano punti per la salvezza mentre i granatieri mirano a consolidarsi nella zona alta e tenere la scia della capolista Apice. La partita è equilibrata, con i due gruppi che si affrontano a viso aperto e provano a non lasciare varchi. Alla prima occasione, la squadra di Galluccio passa in vantaggio con Di Meo che raccoglie l’assistenza di Marulli e sigla il vantaggio. I padroni di casa si affidano a La Marca e Del Prete, gli ospiti vanno vicini al raddoppio con Di Benedetto: non succede più nulla e all’intervallo è 0-1. Nel corso del secondo tempo, il San Vitaliano va a caccia del pari con Di Pietro. Replica il Cimitile con una giocata di Raiola. Poco dopo l’ora di gioco ci pensa La Marca ad agguantare l’1-1 con un bolide dal limite che beffa Genovese. Nelle battute conclusive, entrambe tentano di vincere ma il punteggio resta invariato. Lo Sporting Pietrelcina piega l’Ottaviano allo Stadio Comunale, già nella frazione iniziale la doppietta di D’Andrea spiana la strada alla sua squadra. Nella ripresa, i rossoblù accorciano ma non basta: è 1-2 al triplice fischio.

I risultati

San Vitaliano-Cimitile 1-1, Di Meo (C), La Marca (SV)

Ottaviano-Sporting Pietrelcina 1-2, D’Andrea (SP), D’Andrea (SP)