Promozione Campania - I risultati della quindicesima giornata del Girone A

Ultima apparizione del girone d’andata per le napoletane inserite nel Gruppo A di Promozione. Soltanto due formazioni partenopee scendono in campo di sabato, la Boys Caivanese non riesce a reggere all’urto della Sessana. Partita maschia e combattuta in ogni parte del campo, i padroni di casa sono più presenti in zona offensiva con i tentativi di Fava, Nugnes e Cafaro. I gialloverdi non riescono a prendere la scena e cercano di pungere giocando di rimessa. Gialloblù ancora propositivi nel corso della ripresa, al 67’ Cafaro s’incarica della battuta di una punizione conquistata sulla trequarti: il numero undici lascia partire una parabola insidiosa che supera la barriera, si abbassa all’improvviso e s’infila alle spalle di Buonocore. L’undici locale resta in avanti, soltanto nel finale sale la pressione della Boys che non finalizza. Corto muso anche per il Rione Terra che sbanca un rettangolo verde tutt’altro che facile. La compagine flegrea è corsara sul campo del Vitulazio: dopo un primo tempo chiuso senza reti e con Lucignano tra i più pericolosi, nella ripresa si concretizza la quantità di gioco creata dagli ospiti. Al 67’ Alborino, alla seconda da titolare, trova l’angolino giusto per punire il team di casa. Quattro gare, invece, in programma domani.

I risultati

Sessana-Boys Caivanese 1-0, Cafaro (S)

Vitulazio-Rione Terra 0-1, Alborino (RT)

Virtus Afragola-Teano domenica 18 dicembre alle ore 10.30

Micri-Puteolana 1909 domenica 18 dicembre alle ore 14.30

Nuova Napoli Nord-Casal di Principe domenica 18 dicembre alle ore 14.30

Sanciprianese-Neapolis domenica 18 dicembre alle ore 14.30