Promozione Campania/Girone C - Vince il Cimitile, pareggia il San Vitaliano. Domani l'Ottaviano in campo

Poker del Cimitile al ritorno in campo dopo la pausa natalizia nel Girone C di Promozione. La squadra di Galluccio stende la Savignanese a domicilio con una prestazione super nella sfida valida per la sedicesima giornata del Girone C di Promozione. Apre le danze Tirri di testa da calcio d’angolo, il raddoppio è di Di Benedetto dal dischetto. I padroni di casa accorciano su incertezza della difesa ospite con Martino, Marotta e Ricchiuti aggiustano la situazione e calano l’1-4 definitivo. Esordio nel secondo tempo anche per il neo-acquisto Diabaka. Pari tra San Vitaliano e Ponte 98: Del Prete porta subito in vantaggio la compagine locale, ma Moccia pareggia subito i conti. Notaro fa 2-1 a fine primo tempo, ma ad inizio ripresa Simone trova il guizzo vincente per il secondo pareggio. Al 62’ ancora Simone completa la rimonta, a metà seconda frazione Di Pietro fissa il 3-3 finale. Domani in campo l’Ottaviano contro l’Abellinum.

I risultati

Savignanese-Cimitile 1-4, Tirri (C), Di Benedetto (C), Martino (S), Marotta (C), Ricchiuti (C)

San Vitaliano-Ponte 98 3-3, Del Prete (SV), Moccia (P), Notaro (SV), Simone (P), Simone (P), Di Pietro (SV)

Ottaviano-Abellinum domenica 8 gennaio alle ore 11.00