Promozione Campania/Girone A - Nuova Napoli Nord ko, pari tra Neapolis e Puteolana 1909. Il Rione Terra rallenta la Sessana

Prima giornata di ritorno, sedicesimo turno del campionato. Nel gruppo A di Promozione, alla ripresa del campionato, spiccano tre anticipi per le squadre napoletane. Nuovo anno e altra frenata per la Neapolis che non riesce a superare l’ostacolo Puteolana 1909. La partita allo Stadio Vallefuoco di Mugnano non si sblocca, il club grigioro vanno a caccia del bottino pieno ma i flegrei sono abili a stoppare una delle corazzate del campionato sul punteggio di 0-0. Per la Nuova Napoli Nord arriva un ko di misura allo Stadio Comunale di Lusciano: la Sanciprianese vince nel segno di Mugione. Buon punto conquistato dal Rione Terra sul campo della Sessana, succede tutto nel secondo tempo. Al 67’ l’episodio che cambia il match, cross di Marcello Fava e mano di Cirino in area, calcio di rigore e doppio giallo per il numero quattro che viene espulso. Dal dischetto si presenta Otranto, destro perfetto e padroni di casa in vantaggio. Al 73’ Scherillo si incunea nella parte destra della retroguardia gialloblù e beffa De Lucia per la rete dell’1-1.

I risultati

Neapolis-Puteolana 1909 0-0

Sessana-Rione Terra 1-1, Otranto (S), Scherillo (RT)

Sanciprianese-Nuova Napoli Nord 1-0, Mugione (S)

Virtus Afragola-Castel Volturno domenica 8 gennaio alle ore 10.30

Micri-Boys Caivanese domenica 8 gennaio alle ore 14.30