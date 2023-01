Promozione Campania/Girone B - Il Santa Maria la Carità dilaga, ok Oratorio Don Guanella Scampia e Viribus

Torna il Girone B di Promozione e il Santa Maria la Carità torna a fare il vuoto. Ancora una prestazione solida, nella sfida valida per la sedicesima giornata e il primo turno della fase di ritorno, per la squadra di Durazzo che abbatte il Frattamaggiore. Secondo tempo spumeggiante, al 46’ Talia se ne va sulla fascia destra, entra in area e batte D’Auria. I nerostellati vanno in tilt, Farriciello al 49’ e Blasio al 50’ portano il risultato sullo 0-3. Al 60’ Ciccone riapre la contesa, ma le speranze dei padroni di casa durano pochissimo. Al 71’ una fucilata di De Simone sotto la traversa vale il poker, all’88’ Talia sigla la manita con una conclusione ad incrociare. Nel recupero, Lombardo fa 1-6. Sconfitta per l’Isola di Procida alla prima del nuovo anno solare, la Viribus vince al termine di una partita spettacolare. Quirino sblocca in favore degli isolani, il pareggio è di Bracale con un colpo di testa. Mazza completa la rimonta per i rossoblù, il rigore di Coppola poco dopo vale il tris. I biancorossi riaprono la partita con Gadaleta, ma non basta. L’Oratorio Don Guanella Scampia regola il Barano nella sfida dello Stadio Landieri. Vantaggio biancoblù con Chianese su rigore, il raddoppio è di Ramaglia al 25’ su errore in uscita dei bianconeri. Nel finale di partita, Angiolino fa tris con una punizione. Esposito e Rianna regalano i tre punti al San Vito Positano: al Sant’Anastasia serve a poco la rete di Romanelli.

I risultati

Frattamaggiore-Santa Maria la Carità 1-6, Talia (SMC), Farriciello (SMC), Blasio (SMC), Ciccone (F), De Simone (SMC), Talia (SMC), Lombardo (SMC)

Oratorio Don Guanella Scampia-Barano 3-0, Chianese (S), Ramaglia (S), Angiolino (S)

Viribus-Isola di Procida 3-2, 8’ Quirino (P), 48’ Bracale (VU), 59’ Mazza (VU), 62’ Coppola (VU), 80’ Gadaleta (P)

San Vito Positano-Sant’Anastasia 2-1, Esposito (SV), Rianna (SV), Romanelli (SA)

Il Punto di Svolta-Agerola domenica 8 gennaio alle ore 11.00

Cercola-San Sebastiano domenica 8 gennaio alle ore 11.30

Vis Frattaminorese-Terzigno domenica 8 gennaio alle ore 14.30

Quartograd-Virtus Vesuvio Ottaviano domenica 8 gennaio alle ore 15.00