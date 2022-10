Promozione Campania/Girone C - L'Ottaviano abbatte il San Vitaliano al Comunale

Una partita a senso unico e che premia la formazione di casa. La settima giornata del Girone C di Promozione riserva il confronto tutto napoletano tra l'Ottaviano e il San Vitaliano allo Stadio Comunale. Le due squadre, in lotta per la parte alta della classifica, danno vita a una gara pirotecnica ma che premia una sola compagine. Sono i padroni di casa ad esultare al termine della disputa con un rotondo risultato di 5-0. Rossoblù in gol già dopo quattordici giri di lancette con la firma di Tammaro, autentico protagonista di giornata con una tripletta. Il raddoppio porta il sigillo di Miranda al 27', mentre dodici minuti più tardi è ancora Tammaro a timbrare il cartellino. Nel corso della ripresa, l'inerzia resta dalla parte della formazione locale che dilaga definitivamente e impone ai gialloblù una lezione severa. Tammaro al 56' cala il poker, al 73' c'è spazio anche per Montagna che sigla la manita finale. Il prossimo appuntamento dell'Ottaviano sarà sul campo della Savignanese, il San Vitaliano ospiterà l'Apice.