Promozione Campania/Girone B - Virtus Vesuvio Ottaviano, che disfatta: l'Agerola vince 5-2

Settima giornata del Girone B di Promozione, al Comunale si gioca Agerola-Virtus Vesuvio Ottaviano. Il match sorride ai padroni di casa che passano con un netto 5-2: non mancano le occasioni e le marcature nell'arco dei novanta minuti. Partenza migliore per i locali, al 7' tiro dalla distanza di Marino: Casillo si salva deviando in angolo. Al 21' arriva la risposta degli ospiti. Azione in velocità che parte dai piedi di Langella per Avino, il centrocampista rossoblè cerca e trova la profondità prima di crossare: War è ben posizionato e si rifugia in corner.

Al 25' passa in vantaggio l'Agerola su punizione battuta da Di Capua. Di Gregorio anticipa tutti in area e sblocca il parziale. La partita entra nel vivo, al 43' è Avino a trovare la rete del pareggio per la Virtus Vesuvio Ottaviano con una manovra personale. Ad avvio ripresa, la squadra di casa ritrova il nuovo vantaggio con Marino che, su cross dalla destra, deposita in rete la palla del 2-1. I vesuviani non demordono e al 49' riacciuffano il secondo pareggio. Ancora Avino, al termine di un'azione di rimessa rossoblè, trova la marcatura del 2-2.

Al 50' Autorino stende un giocatore avversario in area, per il direttore di gara è rigore: dal dischetto Marino non sbaglia e insacca il 3-2. La Virtus Vesuvio Ottaviano si affaccia in più occasioni nella metà campo avversario, al 72' Pelliccio crossa al bacio in area per l'accorrente Balzano che non ci arriva di poco. Al 74' filtrante di Marino per Carolei, a tu per tu con Casillo l'undici locale non sbaglia ed insacca il poker. All'83' cross da centrocampo, Arcoraci supera l'ultimo difensore e s’invola verso la porta avversaria: pallonetto a Casillo e l'Agerola chiude la contesa col 5-2.

Il tabellino

Agerola: Lo Schiavo; Calabrese ‘04 (72’ Arcoraci ‘04), Porzio, Cestaro, Di Gregorio, D’Amora, War (57’ Naclario), Di Capua, Marino (78’ Pelagione), Amoroso (53’ Izzo ‘03), Carolei ‘03. A disposizione: Liccardo ‘04; Fusco, Di Guida ‘04, Esposito, Somma. Allenatore: Francesco Nardo

Virtus Vesuvio Ottaviano: Casillo; Avino ‘05, Capasso, Bellofiore, Pelliccio, D’Avino (77’ Ambrosio F.), Cardenio (48’ Balzano), Ilardi (48’ Sepe), Langella, Malinconico ‘03 (48’ Autorino ‘04 [77’ Gargiulo ‘05]), Nunziata. A disposizione: Shevchenko ‘04, Colombo, Rubino, Trombetta. Allenatore: Sabato Peluso

Arbitro: Antonio Martinelli di Napoli

Marcatori: 25’ Di Gregorio (A), 43’ Avino (VVO), 47’ Marino (A), 49’ Avino (VVO), 50’ Marino (A), 74’ Carolei (A), 83’ Arcoraci (A)

Ammoniti: Ilardi (VVO), War (A), Sepe (VVO), D’Amora (A), D’Avino (VVO), Naclario (A)