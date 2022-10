Promozione Campania/Girone B - Il Frattamaggiore regola la Viribus: 3-2 allo Stadio Ianniello

Successo casalingo per il Frattamaggiore che batte la Viribus nella sfida dello Stadio Ianniello, valida per la settima giornata del Girone B di Promozione. Una vittoria preziosa per la compagine nerostellata che aggancia la zona playoff della classifica, mentre i vesuviani devono rimandare ancora l'appuntamento con i tre punti.

Padroni di casa in vantaggio già al 18' con Pirone che scatta sul filo del fuorigioco e a tu per tu con l'estremo difensore non sbaglia. Dopo una sostanziale fase di equilibrio nel gioco, c'è anche il pareggio nel risultato. Al 41' cross dalla destra, di testa Russo supera D'Auria per la stabilità. I locali accusano il colpo e gli ospiti ne approfittano: D'Auria in uscita respinge il pallone, Marotta interviene e col mancino insacca.

Ripresa determinata e convincente per il Frattamaggiore che trova subito il pareggio. Al 50' respinta corta del guardiano rossoblù, la sfera arriva ad Ardovino che controlla e deposita nel sacco. Attorno all'ora di gioco, calcio di rigore per gli ospiti. Sul punto di battuta si presenta Marotta, ma D'Auria è bravo ad opporsi. Nel finale, a tre minuti dal 90', tiro da fuori area di Cardone respinto dagli avversari. La traiettoria premia Scognamiglio che non fallisce davanti al portiere.

Festeggia il Frattamaggiore che conquista tre punti pesanti nelle battute conclusive del match: amarezza in casa Viribus, tenendo conto anche del rigore fallito a metà secondo tempo.