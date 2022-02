Promozione Campania/Girone B - Blitz del San Vitaliano: tris al Cimitile allo Sporting Club

Derby partenopeo allo Sporting Club di Nola. Il Cimitile accoglie il San Vitaliano nella sfida valida per il ventesimo turno del Girone B di Promozione. Granatieri reduci dai tre gol riservati al Baiano in trasferta, gialloblù in fiducia dopo l'hurrà all'inglese contro l'Abellinum nell'ultimo appuntamento interno. E sul suolo napoletano va in scena un confronto che premia la compagine ospite.

Terreno di gioco pesante a causa delle precipitazioni delle ultime ore, a risentirne è lo spettacolo della sfida. Manovre complicate per le condizioni del manto erboso e, di conseguenza, la partita fatica a decollare nelle battute iniziali. Ci prova Trematerra, l'incornata non è precisa al 6'. La contesa è equilibrata e bisogna attendere la metà della frazione per una nuova opportunità. Ancora Trematerra tenta con una conclusione che chiama in causa l'estremo difensore. Al 41' si scatena una ripartenza che permette a Basile di calciare, il portiere abbassa la saracinesca. Sugli sviluppi dell'angolo successivo, Napolitano stacca e trova il vantaggio per gli ospiti. Nel finale di primo tempo, il direttore di gara assegna un calcio di rigore per i padroni di casa che ristabiliscono la parità con l'esecuzione perfetta di Di Meo. Ad avvio ripresa, Napolitano prova nuovamente a bissare quanto accaduto in precedenza, l'impatto di t esta è respinto. Al 51', dall'ennesimo piazzato, i gialloblù raddoppiano con Rega. Attorno all'ora di gioco i granatieri restano con l'uomo in meno per l'espulsione di Corcione. Allo scadere c'è anche il tris che porta la firma di Basile con una botta dalla distanza che si infila nello specchio libero.

Il derby allo Sporting Club di Nola termina col risultato di 1-3. Il San Vitaliano si prende la scena con una prestazione di spessore, il Cimitile crolla e non accorcia sulla vetta. Il prossimo appuntamento riserverà la sfida casalinga per i gialloblù contro il Montoro, mentre i granatieri saranno attesi dalla trasferta sul campo del Real San Martino.