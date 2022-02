Eccellenza Campania/Girone B - Il Savoia cade al Solaro: Basso spinge l'Ercolanese al successo

Crolla la corazzata Savoia di mister Roberto Carannante. Allo Stadio Raffaele Solaro si impone l'Ercolanese del tecnico di Gaetano Perrella che passa con la rete di Basso. Un guizzo del numero 27 nel secondo tempo decide la sfida sul suolo vesuviano. Una vittoria preziosa per i granata che scalano la classifica e si affacciano alle zone nobili. Un ko pesante per gli oplontini che rischiano di distanziarsi ancor di più dalla capolista.

La prima chance della disputa è per gli ospiti. Al 9' Foti disegna una parabola per la testa di Esposito che colpisce, Capece è attento e blocca senza problemi. Al quarto d'ora Conti viene sanzionato per aver fermato la ripartenza dei locali. Al 20' il centrale interviene sulla sfera, ma per il direttore di gara è secondo giallo: i ragazzi di Carannante restano in dieci. Al 25' Pisani scodella al centro dalla destra, Trimarco impatta senza indirizzare verso lo specchio. Al 29' la brigata di Perrella si affaccia in avanti con una conclusione ravvicinata, Spavone si immola. Rispondono i biancoscudati con l'imbucata di Scarpa per Esposito: l'attaccante calcia tra le braccia di Capece. Al 42' Liguori spedisce alto sopra la traversa, l'ultimo tentativo del primo tempo è di Mirante: Landi blocca. All'intervallo è 0-0.

Al rientro dagli spogliatoi cambia tutto. L'approccio dell'Ercolanese, forte dell'uomo in più, è migliore: capitan Basso approfitta dell'opportunità ghiotta e insacca alle spalle di Landi. Al 60' il Savoia replica con un tiro a botta sicura, la difesa di casa si oppone. Al 65' Esposito si mette in evidenza con una giocata personale: il Ninja porta la sfera e libera la conclusione, sfera di poco sul fondo. Carannante prova a scuotere i suoi con le sostituzioni, Perrella inserisce forze fresche e gli ultimi assalti degli ospiti non portano effetti. L'affondo delle battute conclusive è di Catalano che parte in sprint, entra in area e serve al centro: la retroguardia vesuviana legge l'azione e intercetta il pallone. Non succede più nulla, al triplice fischio si concretizza l'1-0 per i granata.