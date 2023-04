Promozione Campania/Girone A - Neapolis e Rione Terra corsare, sconfitta per la Virtus Afragola

Ventinovesima giornata del Girone A di Promozione, la Neapolis vince all’inglese sul campo del Micri: Catena e Russo decidono la partita. Il Castel Volturno si assicura il salto di categoria e quindi l’Eccellenza con il successo di misura sul campo della Nuova Napoli Nord. Il gol è di Scielzo a dieci giri di lancette dal novantesimo. D’Andrea illude la Polisportiva Puglianello, poi si scatena il Rione Terra che cala il tris. Vallefuoco e Lucignano ribaltano il parziale in sette minuti, Scherillo chiude i giochi allo scadere. Nugnes, Di Palma e Marraffino firmano la vittoria della Sessana sulla Puteolana 1909: ai granata non basta la rete di Sanguineti che riapre la sfida attorno all’ora di gioco. La doppietta di Bianco fa volare il Vitulazio, Boys Caivanese ko nelle battute finali della partita. La Virtus Afragola cade contro la Virtus Goti. Primo tempo complicato per i giallazzurri che vanno sotto, ospiti avanti con le reti di Di Nardo, Insigne e Capasso. Gagliano va in rete su rigore al 66’, ma i padroni di casa non riescono ad invertire l’andamento dell’incontro.

I risultati

Vitulazio-Boys Caivanese 2-0, Bianco (V), Bianco (V)

Micri-Neapolis 0-2, Catena (N), Russo (N)

Nuova Napoli Nord-Castel Volturno 0-1, Scielzo (CV)

Polisportiva Puglianello-Rione Terra 1-3, D’Andrea (P), Vallefuoco (RT), Lucignano (RT), Scherillo (RT)

Sessana-Puteolana 1909 3-1, Nugnes (S), Di Palma (S), Sanguineti (P), Marraffino (S)

Virtus Afragola-Virtus Goti 1-3, Di Nardo (VG), Insigne (VG), Capasso (VG), Gagliano (VA)