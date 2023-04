Promozione Campania/Girone C - L'Ottaviano dilaga, rinviate le partite di Cimitile e San Vitaliano

Ventinovesima giornata del Girone C di Promozione. L’Ottaviano travolge il Città di Avellino: due gol per tempo per i rossoblù. Carotenuto sblocca la partita, Sheriff raddoppia sul finale di frazione. Nella ripresa, la doppietta di Riso vale il poker definitivo. Causa impraticabilità del campo per via della pioggia, saltano gli incontri di Cimitile e San Vitaliano: rinviate le partite contro Polisportiva Bisaccese e Montesarchio.

I risultati

Ottaviano-Città di Avellino 4-0, Carotenuto (O), Sheriff (O), Riso (O), Riso (O)

Polisportiva Bisaccese-Cimitile rinviata a data da destinarsi

San Vitaliano-Montesarchio rinviata a data da destinarsi