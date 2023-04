Promozione Campania/Girone B - Goleada Santa Maria la Carità, Cercola rallentato. Barano e Frattamaggiore ok, Angiolino saluta il Landieri

Torna il campionato di Promozione, nel Girone B va in scena la ventinovesima giornata. La capolista Santa Maria la Carità ne segna nove al fanalino di coda Frattaminorese. Il diagonale di De Simone apre le danze, Talia raddoppia poco dopo. Il tris porta la firma di Tarallo, poi è De Caro a siglare il poker sugli sviluppi di un corner. Poco dopo l’ora di gioco, Blasio serve la manita e Tarallo completa il set. Sale in cattedra bomber Farriciello, autore di una doppietta. Nel finale gioia anche per Falanga per lo 0-9 definitivo. Show tra Cercola e Virtus Vesuvio Ottaviano, l’incontro termina 2-2. Padroni di casa in vantaggio con la conclusione di Buonocore, ospiti abili a pareggiare con Langella e a ribaltare il punteggio con Gargiulo. Soltanto all’82’ arriva il pari locale con Riverso dopo la battuta di un calcio d’angolo. Vittoria all’inglese per il Frattamaggiore che regola il San Sebastiano: Castiglione sblocca al 20’, Ciccone fa 2-0 in contropiede all’80’. Giornata speciale in casa Oratorio Don Guanella Scampia con Angiolino che scende in campo per l’ultima volta al Landieri: centinaia di reti messe a segno, otto stagioni a difendere i colori biancoblù. Record di gol e di presenze nella storia del club, lascia il segno con la 331esima marcatura contro il Sant’Anastasia. I vesuviani però vincono con la doppietta di Montaperto. Il Barano rimonta l’iniziale vantaggio del Punto di Svolta con Paladino: Sorrentino e Invernini timbrano il successo isolano in esterna. Pari tra Isola di Procida e Agerola: ospiti avanti con Marino, Costagliola segna l’1-1. Il San Vito Positano schianta il Quartograd con le reti di Conforto, Ruocco e Giordano. Il Terzigno sbanca il rettangolo verde della Viribus: 1-3.

I risultati

Isola di Procida-Agerola 1-1, Marino (A), Costagliola (P)

Cercola-Virtus Vesuvio Ottaviano 2-2, Buonocore (C), Langella (VVO), Gargiulo (VVO), Riverso (C)

Frattamaggiore-San Sebastiano 2-0, Castiglione (F), Ciccone (F)

Punto di Svolta-Barano 1-2, Paladino (PdS), Sorrentino (B), Invernini (B)

Oratorio Don Guanella Scampia-Sant’Anastasia 1-2, Angiolino (ODGS), Montaperto (SA), Montaperto (SA)

Vis Frattaminorese-Santa Maria la Carità 0-9, De Simone (SMC), Talia (SMC), Tarallo (SMC), De Caro (SMC), Blasio (SMC), Tarallo (SMC), Farriciello (SMC), Farriciello (SMC), Falanga (SMC)

San Vito Positano-Quartograd 3-0, Conforto (SVP), Ruocco (SVP), Giordano (SVP)

Viribus-Terzigno 1-3