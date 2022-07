Promozione - Nuovo allenatore per l'Agerola. Un esperto centrocampista passa al Sant'Anastasia

Una nuova guida sulla panchina dell'Agerola. Il club di Promozione, archiviata la stagione ad intermittenza, ha deciso di affidare la Prima Squadra a Francesco Nardo. L'ex allenatore del Vico Equense sarà chiamato a migliorare il rendimento della formazione rispetto all'ultima annata: "Per il Campionato di Promozione 2022/23 l'Agerola si affida all'esperienza di mister Francesco Nardo, ex di San Giovanni Battista, Sant’Agnello Promotion e, in Eccellenza, FC Sant'Agnello e Vico Equense. Benvenuto mister". Il Sant'Anastasia rinforza l'organico e sceglie il centrocampista del prossimo campionato. Acquistato l'esperto Domenico Orefice: "Questo matrimonio s'ha da fare! Dopo esserci stato vicino tante volte, alla fine è successo. La dirigenza biancoblu riaccoglie a braccia aperte Domenico Orefice. Il centrocampista anastasiano, dopo tanto peregrinare, torna ad indossare il biancoblu. Un ritorno voluto, cercato, desiderato da entrambe le parti. Dopo il duraturo sodalizio col Saviano, Orefice è pronto a difendere i colori natii. Cresciuto calcisticamente nel Napoli, il centrocampista vesuviano ha indossato le casacche di Ischia e Viribus in Serie D, poi Casalnuovo, Monte Di Procida, Vico Calcio, Campania Ponticelli, Quarto ed Ercolanese (due campionati vinti in maglia granata) oltre alle già citate Saviano e Stasia. Un curriculum che parla da solo. Un giocatore esperto per il nuovo progetto tecnico: l'equipo rebelde 2.0 inizia a prendere forma. Esperienza, classe e personalità. La fascia al braccio lo aspetta: bentornato Capitano".