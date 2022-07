Promozione Campania - Fissata la data d'inizio campionato. Novità in casa Oratorio Don Guanella Scampia e Nuova Napoli Nord

Ultime novità dal mondo della Promozione. Come accaduto per l'Eccellenza, anche per la seconda divisione più importante della Campania sono state svelate le date d'inizio campionato. Il Comitato Regionale, infatti, ha stabilito la partenza per il 10/11 settembre 2022, mentre la scadenza ammissioni/riammissioni per la categoria superiore è fissata al 28 luglio. La scadenza per le iscrizioni è decisa per giovedi? 4 agosto 2022.

Intanto, continua la raffica di conferme per l'Oratorio Don Guanella Scampia. Il goleador Gennaro Angiolino e il centrocampista Luca Del Prete saranno ancora a disposizione di mister Fabio Esposito:

"L'ASD Oratorio Don Guanella Scampia comunica di aver ufficialmente confermato, per la stagione 2022/23, il calciatore Gennaro Angiolino. Classe '81, professione bomber, "Il Principe" Angiolino è un figlio del quartiere di Scampia nonché un guanelliano doc. Ha scritto a suon di gol la storia del club del Presidente Don Aniello Manganiello: nella stagione 2013/14 mise a segno 37 reti trascinando il Don Guanella in Promozione. Un attaccante dallo spiccato fiuto del gol: in carriera ha messo a referto ben 327 marcature. Nella sua lunga carriera ha militato nei campionati di Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria vestendo, fra le altre, le maglie di: Napoli Centrale, Campania Piscinola, Teverola, Monte di Procida, Mondragone, Mugnano City, Plajanum Chiaiano, Virtus Afragola Soccer.

L'ASD Oratorio Don Guanella Scampia comunica di aver ufficialmente confermato, per la stagione 2022/23, il calciatore Luca Del Prete. Classe 2003, ruolo centrocampista, Luca Del Prete è un figlio del quartiere di Scampia. Nel 2017, da capitano, ha trascinato la categoria 2003 allo storico trionfo nella quinta edizione della Junior TIM Cup, svoltasi allo Stadio "Olimpico" di Roma. È cresciuto calcisticamente nella scuola calcio guanelliana, successivamente ha militato nei settori giovanili di Ischia Isolaverde, Juve Stabia e Paganese Calcio 1926. Vestirà la maglia della prima squadra per la terza stagione consecutiva".

La Nuova Napoli Nord, archiviata l'amara retrocessione dello scorso campionato, si è assicurata le prestazioni di Mario Polverino ed Emanuele Polverino.