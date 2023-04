Il Pompei verso la sfida playoff con l'Albanova: partita anticipata per motivi di ordine pubblico

Squadra in casa Pompei F. C.

Un nuovo cambio di data. E questa volta non riguarda la partita tra Napoli e Salernitana. Tuttavia, la decisione di posticipare la sfida dello Stadio Maradona porta a una modifica di data e orario per il confronto playoff in Eccellenza tra Pompei e Albanova. Come annunciato dalla stessa società rossoblù attraverso i canali ufficiali, l’incontro del Bellucci è stato anticipato a sabato 29 aprile: “In seguito allo spostamento della gara Napoli-Salernitana a domenica 30 aprile, la nostra partita Pompei-Albanova, valevole per il primo turno playoff del girone A di Eccellenza, è stata anticipata per motivi di ordine pubblico a sabato 29 aprile alle ore 16.30. Pertanto la prevendita sarà attiva fino alle ore 15.00 di sabato. Dalle 15.30 aperto il botteghino dello stadio”.