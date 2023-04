Eccellenza - Annunciate le date e gli orari dei playoff e dei playout

La regular season di Eccellenza si è conclusa il weekend scorso con l’ultimo turno del campionato. I prossimi però saranno i giorni d’avvicinamento agli incontri dei playoff e dei playout per quanto concerne il Girone A. Il Casoria, posizionatosi secondo alle spalle della capolista Ischia, affronterà lo Sporting Club Ercolanese, arrivato quinto in classifica, al San Mauro nella gara secca. Pompei ed Albanova, rispettivamente terza e quarta in graduatoria, si sfideranno al Bellucci. In ottica salvezza invece il Pomigliano si giocherà tutto con il Villa Literno allo Stadio Gobbato. Per il regolamento clicca qui. Di seguito, gli orari e le date delle partite.

Playoff

Pompei-Albanova sabato 29 aprile ore 16.30, Stadio Bellucci

Casoria-Sporting Club Ercolanese domenica 30 aprile ore 11.30, Stadio San Mauro

Playout

Pomigliano-Villa Literno sabato 29 aprile ore 16.30, Stadio Gobbato