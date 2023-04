L'impresa salvezza e l'addio: il Givova Capri Anacapri e mister Monaco si separano

Squadra ereditata a campionato in corso e spinta verso l'obiettivo salvezza in Eccellenza. Il Givova Capri Anacapri ha tagliato il traguardo all'ultima giornata e senza passare dagli spareggi. Un punto importante raggiunto dal club isolano che ha intenzione di consolidarsi nella massima competizione regionale. Tanti meriti vanno all'allenatore Gennaro Monaco e allo staff. Tuttavia il connubio tra le parti si è interrotto, con l'annuncio ufficiale del sodalizio isolano:

"La Società Uc Givova Capri Anacapri comunica che Mister Gennaro Monaco ed il suo staff non sono più alla guida della prima squadra. Ringraziamo di cuore Gennaro Monaco ed il suo staff per il lavoro svolto, la passione messa a disposizione della causa e per il risultato sportivo conseguito. In particolare ci teniamo a sottolineare come il rapporto tra noi e Gennaro rimarrà sempre saldo. Pochi avrebbero accettato di rispondere alla chiamata in un momento che per noi, e per la classifica, era particolarmente difficile. Alcuni gesti rimangono per sempre. A Gennaro e a tutto lo staff tecnico, va il nostro più grande in bocca al lupo per ogni scelta e per qualsiasi sia il percorso futuro".