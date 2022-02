Napoli, parla un grande ex: "Questo poco spazio dato a Mertens non è comprensibile"

"Questo poco spazio dato a Mertens non è comprensibile visto quello che ha dimostrato anche questo anno. Sembra quasi che Spalletti voglia trovare sempre qualcuno con cui andare in conflitto. E' un aspetto che non mi convince di questo allenatore". A scriverlo su Facebook è Alessandro Renica, indimenticato ex difensore del Napoli degli scudetti e della vittoria in Coppa Uefa.

L'ex azzurro è rimasto perplesso dalla scelta di Spalletti di concedere solamente pochi minuti a Mertens nel match contro l'Inter: "Speriamo che si ravveda a che dia al belga il giusto spazio che merita, perché è comunque un giocatore che può fare la differenza. P.s. con il Verona gli fece fare 3 minuti, va aiutato Spalletti a mio avviso...".