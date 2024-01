Osimhen alla Cbs: "Ho già deciso il mio futuro dopo questa stagione"

"Voglio finire bene la stagione con il Napoli e poi prendere la decisione che ho già preso". Lo ha detto Victor Osimhen in un'intervista a "Morning Footy", trasmissione dell'emittente Usa Cbs Sports.

Attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria, l’attaccante del Napoli ha spiegato: “Ho già deciso quale sarà il prossimo passo da fare a fine stagione. Ho già deciso. Ho già il mio piano, so cosa voglio fare. Credo che il 60% dei rumors su di me sono legati alla Premier League. La Premier League è uno dei campionati più grandi del mondo. Voglio finire bene la stagione con il Napoli e poi prendere la decisione che ho già preso”.