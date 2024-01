Bomba di De Laurentiis su Osimhen: "Lo sappiamo che andrà al Psg o al Real"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato con i cronisti all'uscita dall'assemblea in Lega Serie A. Tante le anticipazioni di mercato, soprattutto riguardanti Osimhen. Il presidente liquida il servizio delle Iene sugli arbitri 'lascia il tempo che trova, non ci sono prove quindi non si possono fare accuse. E' stato spettacolarizzato il pettegolezzo, se invece non lo fosse devono dimostrarlo'.

Calciomercato

Su Mourinho, Adl ha affermato: "Non c'entra nulla col Napoli, stava alla Roma. Ora è libero, è un grandissimo allenatore, simpatico e irruento. Amo i portoghesi, ma il suo destino è fuori dall'Italia". Su Ostigard, spiega: "Serve al Napoli, ora vediamo. Serve sperimentare gli acquisti". Mentre sul separato in casa Zielinski: "E' stato 8 anni a Napoli, prima o poi le storie finiscono. Se vuole restare lo abbracciamo, se vuole partire perché il procuratore sente l'odore del denaro, andrà via. Avrà convinto il ragazzo, la moglie, il suocero, a portarlo via da Napoli. Qui prende uno stipendio molto più alto di quello che andrebbe a prendere all'Inter. Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene, però sempre col sorriso. Ha risposto che non è vero".

Osimhen via?

La bomba di mercato è riservata al pezzo pregiato azzurro, Osimhen, soprattutto dopo le dichiarazioni del nigeriano che sembra vedere il suo futuro altrove. "Lo sapevamo, la trattativa per il rinnovo è stata lunga per quello. Sapevamo sarebbe andato al Real, al PSG o in Premier".