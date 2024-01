Napoli sconfitto, la decisione di De Laurentiis: "Darò comunque un premio ai calciatori"

Aurelio De Laurentiis premierà comunque i calciatori del Napoli come se avessero vinto la Supercoppa Italiana. E' quanto annunciato dal patron azzurro nel corso della conferenza stampa post partita a Riad.

"Non c'è rammarico, sono molto contento. Sono andato negli spogliatoi e ho ringraziato i giocatori per quanto hanno fatto. Avevo promesso loro un premio in caso di vittoria e il premio ci sarà lo stesso. Mi dispiace per i tifosi, ma a loro dico di stare calmi perchè il Napoli sta tornando", ha dichiarato il numero uno del club partenopeo.