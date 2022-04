Nola, patron Nappi e Caliendo in coro: "Crediamo nella salvezza, abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi"

Il recupero della trentesima giornata del Girone H è alle porte per il Nola di mister Carmelo Condemi. La formazione bianconera, in lotta per agguantare l'obiettivo salvezza, affronterà il Rotonda nel fortino interno. Si tratta di uno scontro diretto per i bruniani che hanno la necessità di far punti per riscattare il passo falso contro la Nocerina. Il presidente Luigi Nappi ha parlato alla vigilia della sfida: "Comincia il nostro percorso di 4 partite in casa consecutive. Crediamo nella salvezza e puntiamo ad ottenerla il prima possibile. Per farlo però abbiamo bisogno di tutti. Lo Sporting dovrà essere un inferno per tutti i nostri avversari. Ci sarà bisogno che tutti saremo uniti, i calciatori, lo staff, la società e i tifosi. Riempiamo le gradinate, restate ancora vicino a noi. Insieme siamo una forza e ce la faremo".

Anche il calciatore Dario Caliendo, autore del primo gol col Nola, è intervenuto ai microfoni del club: "In questo mese ci giochiamo tutto e sappiamo che la nostra forza è il pubblico avendo quattro partite in casa. Tra le mura amiche dobbiamo fare risultato e tirarci fuori dalla zona calda. Sono contentissimo per il gol, dispiace per la sconfitta. Abbiamo avuto tante occasioni nel secondo tempo, ma non le abbiamo sfruttate. Rotonda? È un'ottima squadra, così come le altre. Spero in uno Sporting pieno, ci serve il dodicesimo uomo in campo".