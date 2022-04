La Mariglianese fa chiarezza: "In circolazione voci infondate sulla futura destinazione del titolo sportivo"

Le due vittorie consecutive contro Casertana e Virtus Matino hanno portato maggiore fiducia e consapevolezza. Il gruppo di Luigi Sanchez, però, dovrà dimostrarsi affamato e volenteroso di aggrapparsi a una salvezza che avrebbe il sapore della storia. La Mariglianese si prepara alla delicata sfida del prossimo turno sul campo del Lavello: per Esposito e compagni c'è l'obbligo di conquistare punti per distanziarsi dalla zona calda. Nel frattempo, la società - con un comunicato ufficiale - ha fatto chiarezza sul futuro del titolo sportivo:

"Da qualche giorno sono in circolazione voci infondate sulla futura destinazione del titolo sportivo della US Mariglianese, che lo vedono lontano dalla città. Comunichiamo a tutti gli organi di informazione ed addetti ai lavori che si trattano di pure ciarle prive di ogni fondamento. Invitiamo costoro a prendere in considerazione solo i nostri comunicati ufficiali, diramati dall'Ufficio Stampa. Il progetto US Mariglianese è nato nel lontano 2004, al fine di valorizzare il territorio mariglianese e limitrofo. La US Mariglianese, ad oggi, malgrado le difficoltà nonchè priva di un impianto sportivo degno di un Campionato Nazionale, garantisce il massimo impegno sia sportivo che economico per onorare il nome della Città, così come avverrà di sicuro per le future stagioni. La US Mariglianese prende le distanze verso quelle azioni, tese a destabilizzare l’ambiente in un momento delicato del torneo, chiede inoltre agli sportivi di restare uniti e di sostenerci per continuare a goDere insieme".