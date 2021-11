Nola, De Lucia non è più l'allenatore: "Ringrazio la piazza, dimissioni consequenziali all'avvicendamento societario"

Novità continue in casa Nola. Il club bruniano, dopo aver ufficializzato la nomina di Luigi Nappi come presidente, ha annunciato la separazione da mister Alfonso De Lucia. L'ormai ex guida bianconera ha deciso di rassegnare le dimissioni da allenatore della Prima Squadra. Scelta sofferta, ma accettata dalla nuova proprietà. Risoluzione conseguente all'avvicendamento societario: “Voglio innanzitutto ringraziare i tifosi, la città di Nola e tutti quelli che mi sono stati vicini in questi 4 anni di avventura. La mia decisione di rassegnare le dimissioni come guida tecnica è scelta consequenziale e logica dopo l’avvicendamento in società. Un addio dovuto, fatto per lasciare carta bianca al presidente Nappi per la costruzione del Nola che verrà, in campo e fuori. Mi sembrava giusto fare questo passaggio per lasciare spazio di manovra alla nuova dirigenza”.

De Lucia, attraverso la nota diramata dal sodalizio, ha continuato: “Alla neosocietà auguro il più grande degli in bocca al lupo per la nuova avventura. Spero, come già detto dal presidente Siciliano, che la nuova dirigenza possa portare il Nola a fare meglio e a centrare quei grandi traguardi che sono nelle idee del presidente Nappi. Lascio oggi il Nola in ottime mani, e chissà che le strade nel futuro non possano di nuovo incrociarsi, nella speranza di ritrovare un club che abbia centrato tanti successi e titoli. Ci vediamo sugli spalti. Forza Nola sempre”.

I bianconeri hanno ringraziato l'allenatore e i collaboratori: "La società rivolge ad Alfonso De Lucia il più sentito ringraziamento per il lavoro, l’impegno e la passione profusa in questi anni di lotta per la causa bianconera. Gratitudine che va estesa anche ai collaboratori Paolino Barone e Francesco Bussone, mai risparmiatisi per la formazione bruniana".