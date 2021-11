Mariglianese, colpaccio in attacco per i biancazzurri: arriva un esperto calciatore

Esperienza e qualità per centrare l'obiettivo fissato ad avvio stagione. La Mariglianese, dopo una prima parte di campionato caratterizzata da risultati altalenanti, è al lavoro per rinforzare la rosa di mister Luigi Sanchez. Per una neopromossa, infatti, non è mai semplice affrontare uno scenario ostico e tortuoso come quello dilettantistico. Eppure, i biancazzurri - tra prestazioni di spessore ed episodi sfavorevoli - sono in piena lotta per assicurarsi il traguardo della salvezza. I dodici punti conquistati in classifica in undici partite disputate, d'altra parte, possono essere migliorati. Di conseguenza, il sodalizio partenopeo è pronto a integrare elementi di assoluto spessore nel roster.

Negli ultimi minuti, la società ha ufficializzato l'innesto di Arcangelo Ragosta. Un acquisto di valore per il reparto avanzato, il classe 1986 rappresenta una pedina importante da inserire nell'organico. Ex Avellino e Cavese, il centravanti ha collezionato un numero impressionante di apparizioni in Serie D e di gol messi a segno:

"La U.S. Mariglianese comunica ai propri tifosi ed agli organi di informazione di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Arcangelo Ragosta. Classe '86, Arcangelo è un esterno offensivo con un importante carriera alle spalle. 300 le presenze in serie D, oltre 100 le reti siglate. Partito dall'Avellino, con cui ha esordito anche in Serie B, ha poi calcato palcoscenici importanti, passando per piazze di assoluto rilievo, come Giugliano, Avellino, Cavese, Sarnese, AZ Picerno, Frattese, ACR Messina e Polisportiva Santa Maria e Puteolana. Un calciatore duttile e di qualità che va ad arricchire l’organico di mister Luigi Sanchez".

Prime dichiarazioni per il nuovo terminale offensivo della Mariglianese: “Sono un ragazzo passionale e della Mariglianese me ne sono subito innamorato. Mister Sanchez è un tecnico davvero preparato... Non vedo l’ora di indossare i colori biancoazzurri".