Il Napoli sbatte sul muro granata: non basta l'ennesimo gol di Kvara

Non basta una buona prestazione al Napoli per superare il Torino. Al Maradona contro i granata finisce 1-1, nonostante le tante occasioni costruite dagli azzurri. Gli uomini di Calzona vengono fermati da una serata di grazia dell'estremo difensore avversario Milinkovic Savic e da un'incredibile prodezza di Sanabria, che sigla il pareggio in rovesciata. Non basta, dunque, il terzo gol di fila di Kvaratskhelia.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Calzona ripropone Mario Rui e Zielinski titolari, con Ostigard che rimpiazza Rrahmani, non al meglio, al centro della difesa. Nel Torino Juric sceglie Pellegri come partner dell'ex di turno Zapata, con Sanabria che si accomoda inizialmente in panchina.

IL MATCH - Il Napoli parte subito forte e impone il suo gioco al Toro sin dalle battute iniziali. Al 14esimo la prima vera clamorosa chance è degli azzurr: Politano trova Kvaratskhelia in area, ma il georgiano dall'inedita momentanea zona di centro destra calcia su Milinkovic Savic, che in uscita devia in angolo. Di Lorenzo e compagni continuano ad attaccare senza soluzione di continuità, ma non trovano il gol sblocca incontro. Al 28' una carambola favorisce Zapata, che batte a rete, trovando però prontissimo Meret che devia in angolo salvando la propria porta. Al 43' è ancora Kvaratskhelia a provarci, stavolta di testa, ma Milinkovic Savic devia ancora in angolo.

La ripresa parte con il Napoli sempre all'assalto del fortino granata. A sbloccare il match è al 61' Kvartskhelia, che sfrutta un bel cross dalla sinistra di Mario Rui e fredda Milinkovic Savic di piede. Gli ospiti si giocano la prima carta: fuori Pellegri, dentro Sanabria. La gioia del vantaggio, però, dura pochissimo per gli azzurri, visto che già al 64' il Torino pareggia grazie ad un gol del neo entrato Sanabria, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo batte Meret in rovesciata.

Al 67' doppio cambio per Calzona: fuori Zielinski e Politano, dentro Traore' e Raspadori. Il Napoli ci prova incessantemente con Kvaratskhelia prosegue il suo duello personale con Milinkovic Savic. Il gioco è estremamente spezzettato, per via di numerosi interruzioni, con i calciatori granata che si intrattengono in più occasioni a terra. Neanche nei sei minuti di recupero, però, gli uomini di Calzona riescono a trovare il gol vittoria. Finisce 1-1 con il Maradona che contesta l'arbitro Orsato per alcune decisioni.

KVARA IN GOL PER TRE GARE DI FILA - Dopo i gol contro Sassuolo e Juventus, Khvicha Kvaratskhelia va a segno in tre presenze di fila. Era già accaduto nel febbraio 2023, quando trovò la rete contro Spezia, Cremonese e Sassuolo.

OSIMHEN FA 100 IN SERIE A - 100ª presenza in Serie A per Victor Osimhen (61 reti fin qui per lui). Solo cinque giocatori hanno realizzato più gol nelle prime 100 gare nella massima serie italiana tra quelli che hanno esordito nel torneo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 94/95): Cristiano Ronaldo (81 reti in 98 match totali), Gonzalo Higuaín (65), Andriy Shevchenko (64), Vincenzo Montella (64) e David Trézéguet (63).