Napoli Femminile, la salvezza passa dal Pomigliano. Pinna: "Dispiace che la Campania perderà una squadra in Serie A"

Una vittoria importante, una prestazione di spessore. Neanche lo svantaggio ha annullato le speranze del Napoli Femminile che, con grinta e convinzione, ha ribaltato la sfida contro l'Empoli al Centro Sportivo di Petroio e ha conquistato i tre punti in palio. Le azzurre della coppia Roberto Castorina-Giulia Domenichetti, guadagnando il bottino in terra toscana, salgono a quota 19 punti e si mettono a una sola lunghezza di distanza dalla salvezza diretta. Il traguardo è attualmente tra le mani del Pomigliano (sconfitto in casa dalla Fiorentina) di coach Domenico Panico, ma il prossimo turno riserverà il confronto diretto. Il derby napoletano, infatti, condannerà una delle due alla retrocessione in Serie B. E la Campania perderà una rappresentante in massima serie.

Romina Pinna, autrice del terzo gol odierno del Napoli, è intervenuta ai microfoni del club: "Abbiamo dimostrato di avere gambe e cuore, siamo stati bravi a reagire e ci siamo sciolte nel corso della gara meritando la vittoria. Stiamo dando tutte il nostro contributo, anche io oggi sono entrata dalla panchina e mi sono resa utile. Questo vuol dire che il gruppo persegue un obiettivo comune. Adesso ci aspetta il derby con il Pomigliano, spiace che la Campania perderà una squadra in A ma ovviamente io - nonostante sia un ex - mi auguro con tutto il cuore di regalare la permanenza in categoria al Napoli Femminile".