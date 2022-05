Serie A Femminile - Sabatino abbatte il Pomigliano e regala la salvezza alla Fiorentina. Le granata si giocheranno tutto nel derby

Una domenica da dimenticare e una settimana che risulterà decisiva. Il Pomigliano di Domenico Panico fallisce l'appuntamento interno con la Fiorentina nello scontro diretto e si giocherà la salvezza col Napoli nell'ultimo turno del prossimo weekend. Allo Stadio Ugo Gobbato, la formazione viola si impone di misura.

Pronti, via e la compagine ospite sblocca subito il risultato. Al 4' Boquete calcia verso lo specchio, Cetinja respinge non perfettamente e Sabatino sigla il tap-in. Le padrone di casa provano a reagire al 13' con una conclusione da fuori area di Ippolito, bloccata in due tempi da Schoffenegger. Al 17' Banusic si mette in evidenza con un calcio piazzato, l'estremo difensore si oppone con un intervento importante. Al 31' la Fiorentina ha la chance per raddoppiare con un calcio di rigore conquistato da Catena per fallo di Ferrario. Sul dischetto si presenta Sabatino che grazia il Pomigliano, colpendo il palo alla destra di Cetinja.

La ripresa si apre con una buona opportunità per le locali. Al 55' si attiva Tudisco sugli sviluppi di una palla inattiva: la traiettoria disegnata si stampa sul legno. Al 63' rispondono le toscane con il cross di Monnecchi dalla sinistra per Sabatino: l'attaccante, a porta sguarnita, manda su Cox che salva sulla linea di porta. Al 64' Boquete, servita da Sabatino e a tu per tu con Cetinja, mette la palla sul fondo. Al 71' ancora un palo nega la gioia a Catena. Nel finale ci prova Dellaperuta, ma non basta. Al triplice fischio, la Fiorentina strappa una fondamentale vittoria che vale la salvezza. Per il Pomigliano sarà decisivo il derby col Napoli: una delle due formazioni campane andrà in Serie B.

Il tabellino

Pomigliano (4-3-3): Cetinja, Apicella, Tudisco, Cox, Fusini, Ferraio, Ippolito (87' Massa), Banusic (61' Puglisi), Vaitukaityte (62' Landa), Dellaperuta, Moraca (46' Mastrantonio). A disposizione: Ejangue, Catarina, Capparelli, Fierro, Varriale. Allenatore: Domenico Panico.

Fiorentina (4-3-3): Schroffenegger, Tortelli, Breitner, Cafferata (61' Kravets), Vigilucci, Huchet, Mascarello, Catena (87' Baldi), Boquete, Monecchi, Sabatino (81' Lundin). A disposizione: Tasselli, Russo, Neto, Giacinti, Zazzera, Zanoli. Allenatore: Patrizia Panico.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Marcatrici: 4' Sabatino (F)

Ammonite: Vaitukaityt?, Landa (P)