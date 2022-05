Serie A Femminile - Il Napoli è ancora vivo, Empoli battuto a domicilio. Il derby-salvezza col Pomigliano sarà decisivo

Penultima giornata del campionato di Serie A Femminile, al Centro Sportivo di Petroio va in scena il confronto tra l'Empoli e il Napoli. Le toscane sono sicure della salvezza, ma sono intenzionate a chiudere bene la stagione davanti al pubblico amico. Le campane cercano punti pesanti per la permanenza nella categoria.

La cronaca si apre con una conclusione di Mauri che si spegne sul fondo. Al 7' un traversone di Oliviero genera il primo pericolo dalle parti di Aguirre: Di Marino, nel tentativo di anticipo di Bragonzi, colpisce il palo e rischia l'autorete. Al 10' le padrone di casa sbloccano il risultato con un mancino chirurgico dalla distanza di Tamborini. La sfera si alza e si insacca all'incrocio opposto alle spalle di Aguirre. La reazione delle ospiti è affidata a Erzen, la giocata non ottiene gli effetti sperati. Al 18' Bragonzi spaventa la retroguardia di Domenichetti, Jaimes allontana la minaccia. A metà frazione, Monterubbiano lascia sul posto due avversarie e calcia dall'interno dell'area: sfera di poco sul fondo. Al 32' il Napoli prova a ristabilire l'equilibrio con una battuta dalla bandierina: la resistenza dell'Empoli regge la pressione. Al 45' Jaimes approfitta di un clamoroso errore di Knol, supera Ciccioli e insacca a porta sguarnita. Nel recupero, le partenopee completano la rimonta con Goldoni che sfrutta un batti e ribatti: la zampata della numero 16 vale l'1-2.

Ritmi che non cambiano nella ripresa. Il primo tentativo del secondo tempo è di Jaimes con la testa: la centravanti trova le mani sicure di Ciccioli. Al 52' Knol sfiora l'autogol, l'estremo difensore locale è provvidenziale ad evitare il tris alle campane. Sul ribaltamento di fronte, Oliviero va vicina al bersaglio su traversone dalla sinistra: Aguirre blocca. Al 55' destro di Pinna dalla distanza, Ciccioli neutralizza in due tempi. Al 66' Bragonzi detta la profondità e viene servita, Aguirre legge bene in uscita e sventa una potenziale occasione pericolosa. Al 68' destro centrale e senza pretese di Jaimes. Al 73' ancora Jaimes, tra le migliori in campo, scodella al centro: Pinna prende il tempo alle avversarie e fa 1-3 con l'incornata. Le ragazze di Domenichetti rischiano al 75' sul tap-in di Nocchi: la traiettoria ravvicinata sbatte sul legno e nega la gioia alla truppa di Ulderici. Al 78' conclusione di Oliviero dai trenta metri, Aguirre disinnesca. Passa un minuto e il portiere campano vola sull'iniziativa di De Rita. All'80' Maia colpisce un altro palo, specchio stregato per le toscane.

Non succede più nulla, al Centro Sportivo di Petroio si concretizza la vittoria del Napoli. Goldoni e compagne superano l'Empoli, riducono il gap dalla zona salvezza e si giocheranno tutto nel derby col Pomigliano: una delle due retrocederà in Serie B.

Il tabellino

Empoli (4-3-3): Ciccioli; Knol, De Rita, Maia, Oliviero; Tamborini (69' Morreale), Silvioni (77' Nichele), Bardin (62' Bellucci); Monterubbiano (62' Nocchi), Dompig, Bragonzi. A disposizione: Brscic, Nicolini, Cinotti, Sacchi, Capelletti. Allenatore: Ulderici

Napoli (4-3-3): Aguirre; Garnier, Golob, Di Marino, Abrahamsson; Sara Tui, Errico (61' Severini), Mauri (77' Awona); Erzen (30' Pinna), Jaimes, Goldoni. A disposizione: Chiavaro, Toniolo, Colombo, Caputo, Penna, Gallo. Allenatrice: Domenichetti

Arbitro: Claudio Petrella di Viterbo

Marcatrici: 10' Tamborini (E), 45' Jaimes (N), 45'+2' Goldoni (N), 73' Pinna (N)

Ammonite: Silvioni, Ulderici dalla panchina, Maia (E), Jaimes (N)